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金山2選區 華裔均有望當選

記者劉先進╱舊金山即時報導
第一區現任市議員陳詩敏將領先優勢擴大，有望成功連任。（記者劉先進╱攝影）
第一區現任市議員陳詩敏將領先優勢擴大，有望成功連任。（記者劉先進╱攝影）

根據金山選務處10日的最新消息，金山第一區現任市議員陳詩敏（Connie Chan）成功拉開與競爭對手邁珍(Marjan Philhour)的差距，領先邁珍976票，有望競選連任成功。而第11區市議員席位爭奪趨於白熱化。華裔候選人陳小焱（Chyanne Chen）反超賴天宸（Michael Lai），選票差距擴大到270張。華裔有可能在兩個選區執掌。

目前金山人口中，22%約為華裔。但全市11個選區中，只有陳詩敏一人是華裔市議員。第一區和第11區兩個選區有望華裔當選，會增加華裔在市議會中的權重。

陳詩敏和邁珍在2020年選舉就打得難解難分，最終陳詩敏以125票的微弱優勢斬獲議員席位。今年的競選，兩人票數也是纏鬥不休，7日的結果一度完全持平，均得到1萬1001票。8日、9日的計票，陳詩敏領先。10日結果顯示，陳詩敏拿到1萬6389票，邁珍得到1萬5413票，陳詩敏將領先優勢擴大到976票，有希望當選。

在11選區，任美國華人聯合會（United Chinese Americans）金山分會主席的廣州第一代移民陳小焱，得票1萬970張，在舊金山等地創建35個早教機構、哈佛畢業的中國安徽移民賴天宸得票1萬700張，陳小焱由此前落後變為反超270票。

不過，金山總計還有4萬2000張票未統計。平分到每個區是4000張左右，結果還是未知之數。

賴天宸此前對本報表示，保持謹慎樂觀，「控制可以控制的事情。」而陳小焱說，考慮到選票結果接近，還要數天才能得知結果，「無論誰勝誰負，都希望社區好，將社區當成家。」

金山第11區選舉中，陳小焱（如圖）目前票數反超賴天宸。（記者劉先進╱攝影）
金山第11區選舉中，陳小焱（如圖）目前票數反超賴天宸。（記者劉先進╱攝影）
金山第11區選舉中，陳小焱目前票數反超賴天宸（如圖）。（記者劉先進╱攝影）
金山第11區選舉中，陳小焱目前票數反超賴天宸（如圖）。（記者劉先進╱攝影）

華裔 移民 舊金山

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