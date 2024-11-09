太浩玫瑰山滑雪場 本周末起開放新季

太浩玫瑰山滑雪場（Mount Rose/Ski Tahoe）（谷歌地圖）

太浩湖地區海拔最高的滑雪場，8日已經開放。對期盼已久的滑雪迷而言，引頸企望的日子終於苦盡甘來了。

舊金山 紀事報報導，太浩玫瑰山滑雪場（Mount Rose/Ski Tahoe）8日（周五）已經有限度開放。它是位於本地區最東端的滑雪度假村，雖然不是最知名的，但它往往是第一個開放的。此地海拔8260 呎以上，氣候比其他滑雪場更涼，因此地面上經常覆蓋著人造雪和天然雪。

玫瑰山度假村發言人皮爾斯（Mike Pierce ）表示，最近的冷天氣為這座山帶來了降雪和很低的氣溫，造雪設備在過去幾周已經投入作業，幫助工作人員建立了良好的基底雪層。

皮爾斯又指出，今年是玫瑰山度假村營業的第60周年，很高興能再次在 11 月上旬就開業，並且從第一天起就以 1000 呎長垂直往下的滑雪道，歡迎我們的滑雪客人（skiers）和雪板客人（snowboarders）回來。

玫瑰山度假村去年也於11 月上旬開放，吸引了一群熱情的滑雪迷前來，其中一些人是在停車場搭帳篷過夜，以便成為最早滑下斜坡的人。今年第一批滑雪者於周五上午 9 點左右登上湖景纜車（Lakeview Express）。周末時湖景纜車和魔術纜車（Magic Conveyor ）預計營運時間為上午 9 時至下午 4 時。

初學者地形將在一次運行中可用，並且度假村的一些地形公園功能將開放。太浩湖地區的滑雪場中，玫瑰山度假村是最靠近雷諾（Reno）賭城 的。今年休業期間滑雪場投資 了220 萬元作擴建與改善工程，以便在整個季節提供高質量的雪面。

太浩湖地區其他度假村多數計劃在本月下旬左右開放，包括糖碗（Sugar Bowl）、北星（Northstar ）和宛若天堂（ Heavenly ）將於 11 月 22 日開放。太浩柵欄（Palisades Tahoe ）將於 11 月 27 日開放。太浩謝拉（Sierra at Tahoe） 將於 11 月 29 日開業。 柯克伍（Kirkwood）12 月6 日才開放。唐納（Donner Ski Ranch）、坡里爾（Boreal）和蘇打泉（Soda Springs）尚未宣布開幕日期。