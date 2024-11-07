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灣區全境發出山火警報

記者王子涵╱舊金山即時報導
加州大部分地區亮起山火警報，範圍涵蓋整個灣區、中部海岸和南加州。（加州消防廳提供）
加州大部分地區亮起山火警報，範圍涵蓋整個灣區、中部海岸和南加州。（加州消防廳提供）

根據國家氣象局的監測數據，由於乾燥的天氣、溫暖的氣溫以及強烈的陣風，加州大部分地區發出山火警報，範圍涵蓋整個灣區、中部海岸和南加州。

目前的氣候因素將導致火勢難以控制，從而形成危險且極端的野火環境。氣象局表示，由於城市密集的景觀和較濕潤的氣候，舊金山不像灣區其他草地和森林等較易燃燒的地區那樣，經常面臨野火危險。然而由於目前類似的天氣條件，舊金山自10月17日起也一直被納入警告範圍內。

太平洋瓦電（PG&E）警告，為了減少其設備引發火災的風險，將可能在阿拉米達、康曲柯士達、納巴、聖塔克拉拉、蘇諾瑪等縣及其他較遠地區切斷居民和商業電力。

氣象學家馬錢特（Joe Merchant）表示，本周末可能會有降雨，但可能性不高。這將帶來強風天氣，並導致灣區沿海出現大浪。

馬錢特表示，與有固定日期的大西洋颶風季不同，山火季並沒有確定的開始和結束日期。相反，山火季將持續到有足夠降雨為止。加州消防總局表示，山火季在12月31日之前不會結束。

「一些加州最具破壞性的野火發生在秋末和初冬，尤其是11月和12月。」加州消防總局在X平台上表示。「在此期間，每一個乾燥、多風的日子都存在野火的潛在風險。」

加州 山火 灣區

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