舊金山哪些社區最支持川普

在更多元化的舊金山社區，共和黨支持選票的增加、反映美國國家整體現況。(取自舊金山縣市政府臉書)

通過總統大選已可見到，舊金山 有哪些社區對賀錦麗的支持最為強烈，以及哪些社區將選票投給川普 。

「SFGate」報導，今年大部分舊金山選民仍投票給民主黨，就像過去幾十年來一樣。最後一位在總統大選贏得舊金山選票的共和黨人，是1956年的艾森豪總統。然而，今年的總統大選，卻出現了支持共和黨候選人選票的行動。

四年前，有12.8%舊金山選民投票支持川普。今年，從6日下午選票統計結果情況來看，此一數字上升至16.7%，儘管他面對的對手是前舊金山地檢長賀錦麗。

以下是舊金山地區贏得最多支持川普選票的社區概況：

‧位在舊金山南邊小型住宅社區「Outer Mission」，支持川普選票得票率排名第五，為28.9%。

‧中國城(Chinatown)支持川普選票為29.4%、排名第四。

‧麥克倫公園(McLaren Park)地區為川普提供第三高的得票率，為30.6%。

‧舊金山東南角社區「Portola」川普支持票數以31.9%，排名第二。

‧Visitacion Valley投給川普最多票數，為34.3%，位居第一。

四年前的美國總統大選 ，舊金山沒有一個社區把超過24%選票投給川普。時至今日，在更多元化的舊金山社區，支持共和黨的選票增加，反映美國國家整體現況。根據目前選票統計數字，支持川普的拉丁裔選民增加了10%以上。

如同四年前一樣，支持川普選票最少的舊金山社區為「Haight-Ashbury」，僅給川普4%的選票。

根據目前舊金山45%的選票統計，上述數字可能發生變化。但是，舊金山似乎與美國相似，在本周二大選，選情支持情況，些許轉向右傾。