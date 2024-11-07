賀錦麗潰敗 華裔助選團：年輕人支持 曙光在未來

賀錦麗華裔助選團此前出發到內華達州拉票。助選團的聯合副主席彭一玲（前左二）說，雖然對結果失望，但亞裔對賀錦麗的投票率高達有62％。（記者劉先進╱攝影）

11月大選賀錦麗 和民主黨潰敗，全國翻紅。其支持者表示，失望而傷心。但亞裔 對賀錦麗的投票率高達有62％。她在50歲以下都得到擁護，年紀越輕越支持她，說明曙光在未來。

賀錦麗華裔助選團的聯合副主席彭一玲（Elaine Peng）表示，作為義工，對賀錦麗的落選很失望。川普 首個總統任期是場災難，他推行種族主義、性別歧視、仇外、恐同和其他危險的政策，讓疫情失控，危及環境，並把最富有的少數人置於工薪家庭前。但很高興看到，賀錦麗祝賀川普獲勝， 說將幫助他完成和平的權力交接。「這讓我感覺到美國民主機制還有人在維護。當賀錦麗輸掉選舉時，她接受結果。這符合美國民主的基本原則，使民主與君主制或暴政區分開來。」

彭一玲說，不要忘了，希特勒也是被民眾選上去的。前人為了民主拋頭顱灑熱血，大家心安理得地在安享這一切時，感受不到。民主制度脆弱，易被摧毀，需極其用心的維護。接下來四年，可以想見非常黑暗。沒有監管，川普的破壞性比2016年更大，他上台後的舉措，會讓美國更分裂和混亂。

比如否定溫室共識，退出全球氣候協定。推動種族對立，又會有一輪仇亞風暴，附和俄羅斯總統普亭，縱容獨裁者，削弱北約，造成世界動盪，放寬槍枝管制，會有更多槍枝暴力，清算主流媒體，報復政敵，加強保守派對司法系統的控制，加關稅導致通膨顯著上揚、控制聯準會（Fed）導致貨幣政策不再中立、降低高收入稅收進一步加劇貧富懸殊，國家債台高築，國家信用降級，台海關系緊張，多項嚴苛限制墮胎的法例出台，女性重回中世紀落後時代。

彭一玲說，唯一慶倖的是，亞裔對賀錦麗的投票率高達有62％。在50歲以下都得到擁護，年紀越輕越支持，說明曙光在未來。感謝那些為捍衛民主付出的志願者，「努力沒有白費，只是時機未到，種子已埋下，總有一天開花結果。美國的每一個進步來之不易，有過至暗的黑奴時期，也有金恩博士的勝利。外部環境越惡劣，我們越要好好活下去，加倍努力工作，保持清醒頭腦，為美國添磚加瓦，力所能及造福社區。」

2003年，賀錦麗競選金山地檢長時，相識多年的好友、現任金山縣警監督委員會主席的蘇榮麗（Julie D. Soo），請其父親、知名僑領蘇錫芬幫忙，取一個中文名字，結果得名「賀錦麗」。此後，金山政客取一個華人名字成為傳統。

蘇榮麗對本報表示，對於賀錦麗和民主黨全面潰敗非常難過。她參與過前國務卿克里（John Kerry）的競選總統活動，也參與過喜萊莉‧柯林頓的競選，「這些人真正相信幫助他人，並致力於保障人權。而現在，我很傷心，我們幾乎選出了一個對普通人漠不關心的人。自從最高法院推翻羅伊訴韋德案以來，這是我第二次感覺，憲法權利會受到侵蝕。」