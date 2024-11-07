台灣政論名嘴王義川灣區演講 台灣民主政治多重挑戰

民進黨政策委員會執行長王義川。(記者王日芯/攝影)

台灣政論節目名嘴、現任民進黨政策委員會執行長王義川11月4日晚間應北加州 台灣同鄉聯合會邀請，在庫比蒂諾發表了一場「深入剖析台灣民主政治現況」的專題演講。此次活動吸引眾多灣區 僑胞，會場座無虛席，與會者希望從王義川的演講中獲得對台灣政治情勢更深入的理解。

王義川以「台灣民主政治的挑戰」為主題，首先強調了當前台灣民主政治的核心挑戰之一—國家認同問題。他指出，立法院部分立法委員對國家認同的分歧，使政策推動的過程充滿變數，他認為，這種分裂削弱了政策的連貫性和效率，對台灣的民主制度產生了根本性的影響。他進一步分析，隨著兩岸關係的日益複雜化，這一議題的重要性不斷攀升，使國內政治在國際壓力的影響下更顯脆弱。

此外，王義川談到，在野黨近來的強硬手段，也為台灣的政治環境帶來挑戰。近年來在立法院和政策制定中，抗爭行動頻繁，對於立法進程帶來不小阻力。他指出，這樣的政治操作無形中增加了台灣民主政治的運行難度，也使執政黨在推動改革政策時倍感壓力。

在場的觀眾對王義川的見解表現出濃厚興趣，許多人提問關於台灣的未來發展。王義川認為，台灣需要一套更加健全的民主機制，來處理多元聲音和價值觀的共存。

在台美關係的議題上，王義川對僑胞們表示，無論美國總統選舉結果如何，台美關係的穩定性不會受到大幅影響。他強調，台灣與美國之間的經濟、科技及安全合作持續深化，雙方基於相似的價值觀和利益結構已形成長期的合作框架。

此行，王義川自11月1日應邀赴美，接著於11月4日及5日停留於舊金山灣區，並於5日參加了史丹福大學 舉辦的台灣師生座談會，5日王義川還參訪了位於山景城的Google公司。王義川認為，台灣可以在這方面借鑒國際先進的經驗，並在促進民主價值的同時提升科技創新能力。