金山第11區市議員 極可能選出華裔

華裔賴天宸（左四）在11區市議員競選中暫時領先。圖為5日晚的競選派對。（記者劉先進╱攝影）

舊金山 第11區市議員席位爭奪頗為激烈，總計七人角逐，目前領先的兩位均為華裔。其中，在舊金山等地創建35個早教機構、哈佛畢業的中國安徽移民賴天宸（Michael Lai）多輪計票後，得票6867張。任美國華人 聯合會（United Chinese Americans）金山分會主席的廣州第一代移民陳小焱（Chyanne Chen），得票6619張，兩者只相差248張，差距頗小。如果保持這種局面，無論兩人勝負，11區大概率有一個華人議員產生。

總統大選年，金山估計有80%的高投票 率。目前統計的數據，投票率不到50%，意味著還有大量選票沒統計完畢。勝負可能需要數天甚至一周時間決定。

賴天宸5日晚表示，目前謹慎樂觀，不知道有多少天才會發布最終競選結果。「從小父親就教導我，控制可以控制的東西。我一直在為11區和城市努力。目前我也是所有金山選舉中唯一領先的華裔候選人。」

賴天宸目前面臨一些質疑。根據Mission Local 的報導，Tinycare是一個微型日托中心網路，在親密的家庭環境中提供兒童保育服務。教師們以自己的名字獲得執照，受聘在公司租用的公寓生活和工作，以換取部分或全部的租金補貼；有教師表示，工資過低、工作過度，並在混亂的環境中掙扎。

他回應質疑說，對手花費23萬，對他進行不實指控和攻擊，相應媒體也做出澄清。「還有人說我7月在搬進搬出11區，這都是抹黑的謠言。」

陳小焱在5日晚表示，當時開出的選票只是第一批，通常是較為保守的人的投票。由於金山採取複選排名投票方式，預計沒有候選人會在第一輪得到超50%的得票率。目前她和對手的差距很小，這是很好的跡象。「相信後面的選票會有利於我，追回這些幾百票的差距。」