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川普宣布勝選 賀錦麗開票派對數百支持者提前散場

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

丹尼爾羅偉得票領先 布里德、佩斯金緊追其後

記者王子涵╱舊金山即時報導
佩斯金以21.1%得票（39585票）位列第三。（記者王子涵╱攝影）
佩斯金以21.1%得票（39585票）位列第三。（記者王子涵╱攝影）

舊金山市長候選人、市議長佩斯金（Aaron Peskin）的開票派對，5日晚在北灘區的Bimbo's 365俱樂部舉辦。佩斯金年事已高的母親，及其弟弟也出現在現場，歡迎其支持者。

得益於在華埠所在的第三區長期執政的經歷，華埠居民給佩斯金起了一個親切的外號「鬍鬚佬」。一位熟知佩斯金二十多年的好友聽到後，說：「我認識他的時候可還不是這個樣子，那是24年前的事情了，起碼他的鬍子還是黑色的，我敢確定。」

另一位猶太裔好友介紹，在場的大部分人都認識佩斯金超過20年了，不少是北灘區的小商業主。他表示，得益於佩斯金的保護，北灘區才保持得如此「純淨」，當地小商戶世代在此經營，居民的財產沒有被大型地產開發商的侵害。「北灘區和比鄰的華埠仍然是遊客旅遊的首選，這都應歸功於佩斯金的努力。」

當晚9時，第一批開票結果公布，在已計入的40%選票中，非盈利機構創始人、李維家族繼承人丹尼爾羅偉（Daniel Lurie）得票以28.8%暫時領先（54149票）；現任市長布里德（London Breed）以24.9%得票位列第二（46764票）；佩斯金以21.1%得票（39585票）位列第三，麥法恩、安世輝位列其後。

其競選團隊成員告訴本報，目前前三位的人選是在預期範圍內，羅偉、布里德與佩斯金的最終得票將是「十分接近的」。

佩斯金以21.1%得票（39585票）位列第三。（記者王子涵╱攝影）
佩斯金以21.1%得票（39585票）位列第三。（記者王子涵╱攝影）
佩斯金以21.1%得票（39585票）位列第三。（記者王子涵╱攝影）
佩斯金以21.1%得票（39585票）位列第三。（記者王子涵╱攝影）

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