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南灣佛利蒙聯合高中學區選戰受矚目

記者孫愛薇／聖塔克拉拉縣即時報導

北加州南灣利蒙聯合高中學區（Fremont Union High School District）因有辦學優良的五所高中學校，該學區頗受華裔家庭親青睞，不惜重金購屋或租房擠進好學區，學區今年選舉制度由大選區改為小選區制，其中第五選區坐落有Cupertino High School與Lynbrook High School，選區候選人分別為台裔教育工作者李怡靜（Aegean Lee）與韓裔第二代公校教師Danny Choi，選戰結果頗受華裔社區關注。

在今年由聯邦教育部（Department of Education）宣布的2024年國家藍帶學校（2024 National Blue Ribbon Schools）中，Lynbrook High School為其中一間獲得藍帶的公立學校，灣區共計9所學校獲得殊榮，全加州也僅有30所學校獲獎，Lynbrook High School的學術與辦學深受教育界肯定。

李怡靜受訪表示，雖然是參選第五選區的學委，但學委的工作是涵蓋整個學區的。李怡靜多年在社區和學校的教育工作中，直接感受到學生面臨的學習挑戰和壓力，積極投身在教育工作的她，曾為學區延遲改為小選區選舉制度而奔走請願，獲得居民兩千多張簽名請願書，「希望學生能夠發揮專長，透過教育改變未來，成為自信且持續成長的人」。

與李怡靜競爭學委之位的為韓裔第二代Danny Choi，目前為Liberty’s Alternative School的教師，曾任職於教師工會，受到多位民主黨政治代表推薦。

南灣利蒙聯合高中學區第五選區，註冊選民約有兩萬五投票人，經常投票人大約落在一萬二到一萬三，居住在此學區的華裔眾多，李怡靜分析，由於之前為大選區制度，真正居第五選區的代表學委一百年來只有三位學委，代表性不夠，這次小選區制度將再度選出代表學委。

學區 華裔 韓裔

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