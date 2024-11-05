我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普95：35領先賀錦麗 顧問曝心情：他感覺很棒

不斷更新／川普vs.賀錦麗 95：35 川普得佛州

金山市長選舉結果何時出爐 歷史統計最快1天 最遲8天

記者劉先進／舊金山即時報導
市長候選人佩斯金，獲得不少支持。（記者劉先進╱攝影）
市長候選人佩斯金，獲得不少支持。（記者劉先進╱攝影）

全國自由派之城舊金山市長選舉5日舉行。考慮到金山採取優先排序投票（ranked choice）法則，且多達13人參選，四人民調領先，票數可能接近，除非謀求連任的市長布里德首輪就獲得多數票當選。否則，市長席位花落誰家，可能要等待數日甚至一周時間。綜合歷史經驗，最快一天，最遲也要八天得知結果。

舊金山是全美人口最多的100個城市中，六個在市長選舉中使用優先排序投票的城市之一。選民在選票上按偏好對多達10個候選人進行排名，分別寫出第一選擇、第二選擇等。如果沒有候選人的第一選擇票拿到多數票、超過50%，將淘汰第一選擇中得票最少的候選人。該候選人得票將自動轉給選民的第二選擇，將相應票數加給該候選人，如此反復計算，直到某個候選人的得票率超50%，意味當選。

今年市長選舉有13個候選人，四人民調暫時領先，分別是現任市長布里德，李維斯·斯特勞斯公司（Levi Strauss）繼承人羅偉（Daniel Lurie）、市議長佩斯金（Aaron Peskin）、前市長麥法恩（Mark Farrell）。通常，市長謀求連任，有執掌經驗，又能以政績背書，有時能以摧古拉朽之勢勝選。比如，前華裔市長李孟賢（Ed Lee），2015年競選連任，在首輪計票中斬獲55.3%的選票，以大比數橫掃另外五個名不見經傳、資金嚴重不足的挑戰者。

布里德的情況比較特殊。李孟賢2107年12月因病不幸離世，她臨危受命成為代理市長。接著，市議會投票讓麥法恩成為市長。2018年特別選舉中，布里德當選，完成李孟賢的剩餘任期。在2019年以首輪70.7%的得票率勝選。由於她2020年才完成首個完整任期，根據金山規則，能在2024年繼續參選第二個完整任期。

執掌六年，布里德頗有挑戰。雖然金山犯罪率下降到10年來最低，但也面臨遊民、毒品和住房危機，以及市中心辦公室空置等難題。選民若對現狀有疑惑，可能會投票給其他人。9月28日到10月1日 ，知名研究機構David Binder的民調中，選民對市長布里德的工作表現仍然非常不滿。她的支持率為39%，反對率為56%，強烈支持率僅為12%。而羅偉的支持率穩步上升，最新民調顯示他會登頂。

綜合歷史記錄能看到，首次競選金山市長，爭奪會很激烈。2011年11月8日大選，李孟賢角逐市長一席，經過12輪計票，斬獲59.64%選票當選。他宣布勝選是在次日，時隔一天。當時經過11輪計票，他大幅領先。

2018年6月5日特別選舉中，經過九輪計票，布里德以50.55%得票率當選，只領先第二名雷諾(Mark Leno)2500多票。布里德宣布勝選是在6月13日，時隔大選日8天。

金山特殊的計票制度，以及數個候選人表現強勁，分流票源，導致票數接近，可能讓今年市長大選結果，等待數日。

競選連任的市長布里德，面臨強勁挑戰。（記者劉先進╱攝影）
競選連任的市長布里德，面臨強勁挑戰。（記者劉先進╱攝影）
市長候選人羅偉，民調領先。（記者劉先進╱攝影）
市長候選人羅偉，民調領先。（記者劉先進╱攝影）
圖為市長候選人麥法恩。（記者劉先進╱攝影）
圖為市長候選人麥法恩。（記者劉先進╱攝影）

投票 民調 舊金山

上一則

舊金山選舉日：多元文化、車庫與消防局化身投票站

下一則

庫比蒂諾市議員選戰激烈 七搶二 四位華裔候選人競選

延伸閱讀

金山內河碼頭廣場 有望變綠色公園 市府預計投入1500萬元

金山內河碼頭廣場 有望變綠色公園 市府預計投入1500萬元
麥法恩醜聞 布里德、羅偉反應淡 佩斯金：他沒誠信

麥法恩醜聞 布里德、羅偉反應淡 佩斯金：他沒誠信
世報專訪 金山市長候選人羅偉：全力對抗市政廳機器

世報專訪 金山市長候選人羅偉：全力對抗市政廳機器
羅偉華埠步行衝刺 70歲阿婆力挺：我家3人投你票

羅偉華埠步行衝刺 70歲阿婆力挺：我家3人投你票
亞太裔社區領袖支持布里德連任 金貞妍、余鼎昂也表態支持

亞太裔社區領袖支持布里德連任 金貞妍、余鼎昂也表態支持

熱門新聞

英特爾透露將從11月15日起在聖塔克拉拉裁員516人。（電視新聞截圖）

北加裁員300多人後不到1周 英特爾又將裁灣區總部516人

2024-10-29 13:36
圖為阿根廷螞蟻。（美聯社）

專家：螞蟻大軍將入侵家門 兩招應對

2024-11-04 01:00
梅姨家門前有著大型南瓜雕刻裝飾，排隊人潮最早下午兩點就已經開始排隊。（記者孫愛薇／攝影）

萬聖節討糖果：梅姨家大排長龍、 西部小鎮鬼屋最吸睛

2024-11-01 02:20
亞馬遜旗下自駕計程車Zoox表示，即將開始在舊金山提供服務。（取材自Zoox官網）

經過多年測試 亞馬遜自駕計程車Zoox 金山將上路

2024-10-31 14:52
以加勒比海盜船為主題的布置，屋主穿著海盜服，以七彩大砲煙圈襲擊來觀看的民眾。（廖嘉怡提供）

加州南灣萬聖節屋布置 這3間民宅有故事、有創意必看

2024-10-29 14:27
加州州長紐森發布行政命令，遏阻公用事業公司繼續向用戶收取天價費率。（美聯社）

PG&E費率漲幅是灣區通膨率8倍 紐森發布遏制令

2024-11-02 02:20

超人氣

更多 >
4生肖11月從容迎好運 屬鼠低調抓住投資好運、他靠朋友得財富

4生肖11月從容迎好運 屬鼠低調抓住投資好運、他靠朋友得財富
不斷更新／川普vs.賀錦麗 95：35 川普得佛州

不斷更新／川普vs.賀錦麗 95：35 川普得佛州
「薩巴托水晶球」對美國大選最終預測：賀錦麗以273對262票勝川普

「薩巴托水晶球」對美國大選最終預測：賀錦麗以273對262票勝川普
華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？
美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？