金山市長選舉結果何時出爐 歷史統計最快1天 最遲8天

市長候選人佩斯金，獲得不少支持。（記者劉先進╱攝影）

全國自由派之城舊金山 市長選舉5日舉行。考慮到金山採取優先排序投票 （ranked choice）法則，且多達13人參選，四人民調 領先，票數可能接近，除非謀求連任的市長布里德首輪就獲得多數票當選。否則，市長席位花落誰家，可能要等待數日甚至一周時間。綜合歷史經驗，最快一天，最遲也要八天得知結果。

舊金山是全美人口最多的100個城市中，六個在市長選舉中使用優先排序投票的城市之一。選民在選票上按偏好對多達10個候選人進行排名，分別寫出第一選擇、第二選擇等。如果沒有候選人的第一選擇票拿到多數票、超過50%，將淘汰第一選擇中得票最少的候選人。該候選人得票將自動轉給選民的第二選擇，將相應票數加給該候選人，如此反復計算，直到某個候選人的得票率超50%，意味當選。

今年市長選舉有13個候選人，四人民調暫時領先，分別是現任市長布里德，李維斯·斯特勞斯公司（Levi Strauss）繼承人羅偉（Daniel Lurie）、市議長佩斯金（Aaron Peskin）、前市長麥法恩（Mark Farrell）。通常，市長謀求連任，有執掌經驗，又能以政績背書，有時能以摧古拉朽之勢勝選。比如，前華裔市長李孟賢（Ed Lee），2015年競選連任，在首輪計票中斬獲55.3%的選票，以大比數橫掃另外五個名不見經傳、資金嚴重不足的挑戰者。

布里德的情況比較特殊。李孟賢2107年12月因病不幸離世，她臨危受命成為代理市長。接著，市議會投票讓麥法恩成為市長。2018年特別選舉中，布里德當選，完成李孟賢的剩餘任期。在2019年以首輪70.7%的得票率勝選。由於她2020年才完成首個完整任期，根據金山規則，能在2024年繼續參選第二個完整任期。

執掌六年，布里德頗有挑戰。雖然金山犯罪率下降到10年來最低，但也面臨遊民、毒品和住房危機，以及市中心辦公室空置等難題。選民若對現狀有疑惑，可能會投票給其他人。9月28日到10月1日 ，知名研究機構David Binder的民調中，選民對市長布里德的工作表現仍然非常不滿。她的支持率為39%，反對率為56%，強烈支持率僅為12%。而羅偉的支持率穩步上升，最新民調顯示他會登頂。

綜合歷史記錄能看到，首次競選金山市長，爭奪會很激烈。2011年11月8日大選，李孟賢角逐市長一席，經過12輪計票，斬獲59.64%選票當選。他宣布勝選是在次日，時隔一天。當時經過11輪計票，他大幅領先。

2018年6月5日特別選舉中，經過九輪計票，布里德以50.55%得票率當選，只領先第二名雷諾(Mark Leno)2500多票。布里德宣布勝選是在6月13日，時隔大選日8天。