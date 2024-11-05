舊金山選舉日：多元文化、車庫與消防局化身投票站

5日選舉日當天，城市隨處可見的多語言投票站指示牌。（記者李怡╱攝影）

5日選舉日一早，舊金山 的投票 站陸續開放，市民們紛紛前來行使他們的選舉權。記者走訪發現，以多元文化和社區氛圍著稱的舊金山，投票站的設置既有創意又充滿本地特色。從改造的車庫到社區消防局，吸引了不同背景的選民參與其中。

在舊金山的核心生活區第三區，車庫被臨時改造為投票站。這樣的安排雖然簡單，但讓選民感覺就像在自家附近完成投票，氛圍溫馨而隨意。身穿休閒服的選民們一邊排隊，一邊小聲交流著選情，現場秩序井然。

選民John表示，這樣的場地設置不僅便利，而且讓人感到親切，且沒有偷懶不投票的理由了。因為上班路上路過這一投票站，只好停下來把選票填了，就能馬上投遞。這一設置真的很便民。

第三區消防局則成為了另一個投票站。明顯的「Vote Here」標誌掛在入口，宣示著這裡從早上7時到晚上8時開放。選民們在消防局門前排隊，等候進入，一些選民甚至帶著家人來到這裡，將這一刻視作珍貴的教育機會，讓孩子們了解選舉的意義。

在舊金山市中心各處，多語言的指示牌成為了這次選舉日的一大亮點。標示著「Polling Place」的指示牌上印有英語、西班牙語、中文和菲律賓語，確保所有語言背景的選民都能輕鬆找到投票站的位置。舊金山這種多元文化的包容性得到了進一步體現，許多市民對此表示讚賞，稱這樣的安排充分考慮到了城市的多樣性需求。

隨著投票站的開放，選民的湧入量逐漸增加，但整體秩序井然。根據市選務部門的初步數據顯示，本次選舉的參與率預計將保持在較高水平，尤其是在各區設置的臨時投票站為眾多市民提供了方便的投票選項。