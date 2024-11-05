我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

單腳站立時間決定健康 研究：超過50歲至少30秒

以史為鑑 美總統大選過後華爾街股市多上漲

舊金山選舉日：多元文化、車庫與消防局化身投票站

記者李怡╱舊金山即時報導
5日選舉日當天，城市隨處可見的多語言投票站指示牌。（記者李怡╱攝影）
5日選舉日當天，城市隨處可見的多語言投票站指示牌。（記者李怡╱攝影）

5日選舉日一早，舊金山投票站陸續開放，市民們紛紛前來行使他們的選舉權。記者走訪發現，以多元文化和社區氛圍著稱的舊金山，投票站的設置既有創意又充滿本地特色。從改造的車庫到社區消防局，吸引了不同背景的選民參與其中。

在舊金山的核心生活區第三區，車庫被臨時改造為投票站。這樣的安排雖然簡單，但讓選民感覺就像在自家附近完成投票，氛圍溫馨而隨意。身穿休閒服的選民們一邊排隊，一邊小聲交流著選情，現場秩序井然。

選民John表示，這樣的場地設置不僅便利，而且讓人感到親切，且沒有偷懶不投票的理由了。因為上班路上路過這一投票站，只好停下來把選票填了，就能馬上投遞。這一設置真的很便民。

第三區消防局則成為了另一個投票站。明顯的「Vote Here」標誌掛在入口，宣示著這裡從早上7時到晚上8時開放。選民們在消防局門前排隊，等候進入，一些選民甚至帶著家人來到這裡，將這一刻視作珍貴的教育機會，讓孩子們了解選舉的意義。

在舊金山市中心各處，多語言的指示牌成為了這次選舉日的一大亮點。標示著「Polling Place」的指示牌上印有英語、西班牙語、中文和菲律賓語，確保所有語言背景的選民都能輕鬆找到投票站的位置。舊金山這種多元文化的包容性得到了進一步體現，許多市民對此表示讚賞，稱這樣的安排充分考慮到了城市的多樣性需求。

隨著投票站的開放，選民的湧入量逐漸增加，但整體秩序井然。根據市選務部門的初步數據顯示，本次選舉的參與率預計將保持在較高水平，尤其是在各區設置的臨時投票站為眾多市民提供了方便的投票選項。

記者觀察選舉日當天，選民們從不同地點匯聚，用一張選票為城市的未來發聲，體現出社區的凝聚力與多元文化力量。

位於第三區的消防站改為了臨時投票站。（記者李怡╱攝影）
位於第三區的消防站改為了臨時投票站。（記者李怡╱攝影）
居民車庫改為臨時投票站，便利選民。（記者李怡╱攝影）
居民車庫改為臨時投票站，便利選民。（記者李怡╱攝影）
居民車庫改為臨時投票站，便利選民。（記者李怡╱攝影）
居民車庫改為臨時投票站，便利選民。（記者李怡╱攝影）

投票 舊金山

上一則

金山內河碼頭廣場 有望變綠色公園 市府預計投入1500萬元

延伸閱讀

布碌崙班森賀投票站人頭攢動 華人投票積極

布碌崙班森賀投票站人頭攢動 華人投票積極
曼哈頓投票站人潮湧現 亞裔組織調查選民意見

曼哈頓投票站人潮湧現 亞裔組織調查選民意見
圖輯／大選日跑錯投票站 法拉盛華人費周折

圖輯／大選日跑錯投票站 法拉盛華人費周折
灣區飲用水口感最佳？ 盲測結果出乎意料

灣區飲用水口感最佳？ 盲測結果出乎意料
紐約市逾2成選民已提前投票 布碌崙34.5萬最多

紐約市逾2成選民已提前投票 布碌崙34.5萬最多

熱門新聞

英特爾透露將從11月15日起在聖塔克拉拉裁員516人。（電視新聞截圖）

北加裁員300多人後不到1周 英特爾又將裁灣區總部516人

2024-10-29 13:36
圖為阿根廷螞蟻。（美聯社）

專家：螞蟻大軍將入侵家門 兩招應對

2024-11-04 01:00
梅姨家門前有著大型南瓜雕刻裝飾，排隊人潮最早下午兩點就已經開始排隊。（記者孫愛薇／攝影）

萬聖節討糖果：梅姨家大排長龍、 西部小鎮鬼屋最吸睛

2024-11-01 02:20
亞馬遜旗下自駕計程車Zoox表示，即將開始在舊金山提供服務。（取材自Zoox官網）

經過多年測試 亞馬遜自駕計程車Zoox 金山將上路

2024-10-31 14:52
以加勒比海盜船為主題的布置，屋主穿著海盜服，以七彩大砲煙圈襲擊來觀看的民眾。（廖嘉怡提供）

加州南灣萬聖節屋布置 這3間民宅有故事、有創意必看

2024-10-29 14:27
加州州長紐森發布行政命令，遏阻公用事業公司繼續向用戶收取天價費率。（美聯社）

PG&E費率漲幅是灣區通膨率8倍 紐森發布遏制令

2024-11-02 02:20

超人氣

更多 >
4生肖11月從容迎好運 屬鼠低調抓住投資好運、他靠朋友得財富

4生肖11月從容迎好運 屬鼠低調抓住投資好運、他靠朋友得財富
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
「薩巴托水晶球」對美國大選最終預測：賀錦麗以273對262票勝川普

「薩巴托水晶球」對美國大選最終預測：賀錦麗以273對262票勝川普
華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？
美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？