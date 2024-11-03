金山市長候選人佩斯金：扎根社區服務百姓 感恩華埠支持

佩斯金（中）扎根於社區，得到來自草根的支持。（記者王子涵╱攝影）

大選投票 日前一天，舊金山 市長候選人、市議長佩斯金（Aaron Peskin）3日來到素有「小華埠 」之稱的日落區irving街，為市長競選衝刺。在接受世界日報專訪時，他指著一張2009年頒發給商戶的榮譽證書，講述著與華裔社區的過往故事。

「24年前我成為舊金山華埠的市議員，華埠社區接納了我，與我合作，如今他們視我如同一位受人尊敬長輩。」佩斯金說，「華埠社區領袖幫助我成為一名更好的城市領袖。」

佩斯金在猶太裔家庭長大，其母親是以色列移民。他表示，猶太裔的價值觀與華人有許多相通之處，如對待家庭、子女教育和工作上，尤其兩大民族散布在全世界各地。這樣的成長經歷讓他更好地融入到了當地的華裔社區中。

「華埠的街道總是擁擠，但是富有人氣。我吃著中餐長大，很小就學用筷子。」佩斯金說，「我和妻子經常去華埠購物。很多人不知道的是，許多食材在華埠是非常便宜的。」

在評價此次市長競選的努力時，佩斯金表示，進展尤其順利，競選得到全市眾多志願者的支持。他強調，尤其是在10月的最後的10天內，他所收到的捐款如同「火箭升天」般增長。

根據一項公開數據，截止10月30日，佩斯金競選團隊所擁有的競選現金是五位主要候選人中最多的，高達47.48萬元。其次為丹尼爾羅偉的33.8萬元，最少的為現任市長布里德3.06萬元。

佩斯金所收到的捐款大多以50元以下的小額捐款為主，這讓他成為收到捐款數量最多的候選人，超過其他四位候選人的總和，共計565筆。這符合其競選團隊所宣傳的，佩斯金扎根於社區，得到來自草根的支持。

「我的支持者來自全市各個區域，她們是老師、醫護工、建築工。」佩斯金說，「人們逐漸意識到，我是競選中唯一一位關心民生的候選者，真正為可負擔住房、租戶權益、小商業繁榮而努力的候選者。越來越多的人擔心，其他候選者受到億萬富豪的資助，它們不能代表普通民眾。」

自2001年首次當選舊金山第三區市議員以來，佩斯金公認是舊金山政壇上經驗最豐富的公職人員之一。若此次競選失利且市議員期滿，他是否還會繼續參與公共服務事業將成為一個疑問。在回答本報提問時，佩斯金回答：「我愛這座城市，我希望能夠獲勝，但無論怎樣，我對舊金山、以及作為一名公共領袖的承諾，將維持至生命的最後一天。」