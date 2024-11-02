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台裔廚師在屋崙開日月食藝工坊 食材全來自當地農場

編譯林思牧╱即時報導
Sun Moon Studio兩位廚師曾在美國一些頂級米其林星級餐廳工作過，此為創意料理菜色。（翻攝自店家IG）
Sun Moon Studio兩位廚師曾在美國一些頂級米其林星級餐廳工作過，此為創意料理菜色。（翻攝自店家IG）

今年夏季屋崙的一個工業區裡新開了一家小小餐館，經過口耳相傳現在已經有些名聲。這裡兩位廚師中一位是台裔。他們的手藝出眾，料理出的美食可比米其林豪華餐廳，而且店名是來自台灣名勝日月潭（Sun Moon Lake）。

舊金山紀事報報導，沒有任何跡象表明這座位於西屋崙工業區裡不起眼的淡綠色建築，裡面會發生任何有趣的事情。該建築位於東灣市政公用事業處（East Bay Municipal Utility District）對面，毗鄰一家名為 Inspired ADUs 的建築公司。

人們透過口耳相傳，才逐漸發現了隱藏在這個平凡之地的小小高級餐廳。今年夏天，許艾倫（音譯，Alan Hsu） 和庫珀（Sarah Cooper） 在聯合街（Union St.）1940 號Suite 21悄悄開設了日月食藝工坊。當時只有四張桌子，只雇用了一名員工。

這兩位廚師的出身，包括在美國一些頂級米其林星級餐廳的經歷，譬如舊金山的 Benu 和紐約市的 Per Se。這種名聲通常會立即引起媒體的關注。然而，日月食藝工坊卻成功地避開了人們的眼光。這在痴迷美食的灣區是極罕見的。

其實業主並不是刻意的避人耳目，而是因為人手少沒有去做宣傳。他們提供有12道菜餚的品嚐宴（tasting menu），食材都來自本地的農場，包括旺季番茄餡餅、當地老鴨。這道宴席定價135元，另加20%服務費。從11月1日起，此宴的定價漲到150元。

餐廳外面沒有任何標誌。直到上周，這家只有 12 個座位的餐廳每周只營業2天供應晚餐。要享用美食，您必須向業主發送電子郵件，業主會在電子表格中追蹤預訂情況。 「我們只是開始工作，並沒有真正告訴任何人，」庫珀說。

想多了解這家餐廳的讀者，請上sunmoonstudio.com網站瀏覽。

Sun Moon Studio座落在屋崙，是美食饕客才知道的神祕餐廳。（翻攝自官...
Sun Moon Studio座落在屋崙，是美食饕客才知道的神祕餐廳。（翻攝自官網）
這麼平凡的建築物，誰會想到裡面有佳餚美宴? (谷歌地圖)
這麼平凡的建築物，誰會想到裡面有佳餚美宴? (谷歌地圖)

舊金山 屋崙 日月潭

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