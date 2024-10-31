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舊金山萬聖節活動熱鬧登場 新娛樂區吸引眾多遊客

記者李怡╱舊金山即時報導
舊金山Front街夢魘萬聖節活動熱鬧登場，新興娛樂區吸引眾多遊客。（記者李怡╱攝影）
舊金山Front街夢魘萬聖節活動熱鬧登場，新興娛樂區吸引眾多遊客。（記者李怡╱攝影）

萬聖節夜，舊金山金融區10月31日舉辦「Front街夢魘」（Nightmare on Front Street）活動。這是位於新成立的Front Street娛樂區舉辦的第二場大型活動，標誌著這一娛樂區的快速發展，旨在為舊金山注入新的活力，並提供安全的社區娛樂選擇。

Front Street娛樂區於今年早些時候啟動，致力於為居民和遊客創造多樣化的文化與娛樂體驗。「Front街夢魘」活動正值萬聖節之際，主辦方設置了適合各年齡段的互動活動，並提供美食、現場表演和精心佈置的場景，預計將吸引大量當地家庭和外地遊客參加。

此次活動設計融入了豐富的萬聖節元素，包括鬼屋、角色扮演和充滿節日氣氛的現場音樂表演。娛樂區希望通過這些活動增強舊金山作為「創意之都」的地位，並為各年齡層提供合適的娛樂選擇。

市長布里德出席當天活動，表達對新興娛樂區的支持，並強調該區域對推動舊金山經濟和文化復甦的作用。

布里德市長表示，對Front Street娛樂區的發展充滿信心，相信這裡將成為舊金山的重要地標，為當地居民和遊客提供一個安全、有趣的娛樂場所。Front街夢魘活動是這一新興區域的第二場重大活動，展現了當地的潛力和多元化。

Front Street娛樂區的成立，與布里德推動的多項城市更新計劃有著密切關聯，特別是針對城市核心區域安全性、活力和包容性的提升。她希望通過這樣的專屬娛樂區域，促進當地商業和社區活動的發展，並為舊金山帶來一個「全年無休的社區活動中心」。

布里德說：「Front Street娛樂區代表了舊金山面向未來的步伐，我們將它打造成一個安全、有趣並且可持續發展的場所，讓這裡成為人人皆可享受的社區。」

活動組織者表示，活動設有多種安全措施，並與當地執法部門合作，以確保參加者的安全。據悉，該活動安排了足夠的保安和志工，以幫助人流管理，並設置了急救站，以應對任何可能發生的緊急情況。「我們的首要任務是為每一位參加者提供愉快的體驗，同時確保他們的安全。」

市府的另一項重點是通過這些新興娛樂活動，吸引更多商家在Front Street娛樂區投資設立。該區域已吸引數家餐廳、咖啡館和零售店進駐，且未來計畫引入更多業態，以滿足多樣化的需求。

「Front街夢魘」活動預計將吸引數千名參加者，並在舊金山本地引發大量關注。市長辦公室表示，未來還將在該區域推出更多節慶和主題活動，期待將Front Street打造成為舊金山的核心娛樂區之一。

新興娛樂區吸引眾多遊客，開放戶外飲酒區。（記者李怡╱攝影）
新興娛樂區吸引眾多遊客，開放戶外飲酒區。（記者李怡╱攝影）
舊金山Front街夢魘萬聖節活動熱鬧登場，新興娛樂區吸引眾多遊客。（記者李怡╱攝...
舊金山Front街夢魘萬聖節活動熱鬧登場，新興娛樂區吸引眾多遊客。（記者李怡╱攝影）
舊金山Front街夢魘萬聖節活動熱鬧登場，新興娛樂區吸引眾多遊客。（記者李怡╱攝...
舊金山Front街夢魘萬聖節活動熱鬧登場，新興娛樂區吸引眾多遊客。（記者李怡╱攝影）

舊金山 萬聖節 投資

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