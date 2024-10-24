我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛109分局擬設衛星分局 增70警員確保安全

WNBA紐約自由人冠軍遊行 熱滾滾

11月選舉中影響舊金山華人社區的關鍵提案

記者李怡╱舊金山即時報導
11月大選臨近，多項地方提案影響著舊金山未來的方向。（記者李怡╱攝影）
11月大選臨近，多項地方提案影響著舊金山未來的方向。（記者李怡╱攝影）

在2024年11月的選舉中，舊金山華人社區關注的幾項提案涉及多個重要領域，尤其是住房、公共安全、教育和交通等方面。這些提案的結果將直接影響城市的基礎設施、低收入人群獲得住房可能性、警察和消防員的退休福利等，對華人社區的生活產生深遠影響。

首先，提案G（Proposition G）是社區特別關心的議題之一。該提案將為低收入家庭提供住房補貼，並確保資金來自城市預算，而不是額外徵稅。對於許多面臨住房壓力的華人家庭來說，這是一個直接影響生活質量的提案。它計畫在2026年開始，每年撥款約820萬元，以補貼極低收入人群的住房。G提案旨在減輕高昂的住房成本，幫助老年人、殘疾人及低收入家庭留在城市中。

另一個受關注的提案是提案F（Proposition F），關於延長警察退休後繼續工作的可能性，鼓勵那些已到退休年齡的警察繼續服務，從而解決人手短缺問題。警察短缺問題在華人社區尤其受到關注，因為社區對於治安的關注度較高，而這一提案的通過可能有助於改善警力不足的情況。

此外，提案A和提案B涉及教育和基礎設施改善，也是華人社區的關鍵關注點。提案A將為舊金山統一學區提供7.9億元的債券，用於改善學校設施，這對於教育資源匱乏的地區非常重要。提案B則是一項3.9億元的基礎設施債券，用於改善公共建築和交通設施，將對城市的整體環境和生活品質產生積極影響。

在公共交通方面，提案L也是社區密切關注的焦點之一。L提案旨在通過對共享乘車公司徵稅，為舊金山的公共交通系統提供資金，防止未來的服務削減並擴展新路線。公共交通對於那些依賴Muni公交系統出行的低收入群體尤其重要。因此這一提案的通過將對許多華人居民的日常生活帶來直接的改善。

除了上述提案外，提案K（Proposition K）也是華人社區關注的議題之一。K提案提議將海傍大道（ Great Highway）的一段路永久關閉，轉而用作海濱公園，供行人和騎自行車者使用。支持者認為這將有助於減少污染並提升區域的可達性。反對者擔心會導致附近社區的交通擁堵，給市民出行造成不便，影響到依賴汽車出行的居民，引發華人社區關注。

以上提案反映了舊金山華人社區對於住房、公共安全、教育和交通等議題的深切關注。隨著11月選舉的臨近，提案的結果會對城市的未來產生深遠影響。

低收入 華人 舊金山

上一則

聖荷西市府25日將升旗 慶中華民國雙十國慶

下一則

慶祝中華民國雙十 聖荷西市府今升旗

延伸閱讀

千人聚集反對 羅斯密過渡房建案表決通過

千人聚集反對 羅斯密過渡房建案表決通過
金山市議長提案：允許單樓梯 釋放數萬單元住房

金山市議長提案：允許單樓梯 釋放數萬單元住房
金山獲千萬投資 擴建3地寬帶網絡

金山獲千萬投資 擴建3地寬帶網絡
張蔚律師服務華人社區專業信託經驗豐富 親切有禮值得信賴

張蔚律師服務華人社區專業信託經驗豐富 親切有禮值得信賴
舊金山優先選舉制度解析：如何決定市長人選

舊金山優先選舉制度解析：如何決定市長人選

熱門新聞

位於南加好萊塢山一座豪宅遭塗鴉覆蓋。（FOX 11電視台畫面）

在加州擅自占屋超過30天可獲租賃權 若繳稅5年還可能逆權占有

2024-10-22 02:21
「去你鴨的」的鴨腿飯。（Yelp）

興隆燒臘搬離唐人街 改名去你鴨的依然生意興隆

2024-10-17 22:19
東灣聯合市警方尋找失蹤95歲婦人，卻意外在老婦人住家發現一具木乃伊化男屍。（取自臉書）

聯合市警方尋找失蹤95歲婦人 卻發現她家馬桶上坐著一具木乃伊化男屍

2024-10-23 21:09
東灣聯合市警方尋找失蹤95歲婦人，卻意外在老婦人住家發現一具木乃伊化男屍。（取自臉書）

尋找加州失蹤老婦 驚見她家馬桶坐著半木乃伊男屍

2024-10-24 12:51
繼「永恆加州」後，又有一個以科技業人士為主的團體計畫在蘇諾瑪縣小鎮柯洛維德爾建設烏托邦。（取自X）

科技富豪又創烏托邦 灣區酒鄉打造夢想社區「艾斯梅拉達」

2024-10-21 02:20
「去你鴨的」的鴨腿飯。（取材自Yelp）

華埠老店興隆燒臘搬至伯爾納高地 改名「去你鴨的」生意更好

2024-10-18 02:19

超人氣

更多 >
花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說

花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去
餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」

餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」
庭院種植這5種樹 可提升房產價值

庭院種植這5種樹 可提升房產價值