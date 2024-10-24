11月選舉中影響舊金山華人社區的關鍵提案

11月大選臨近，多項地方提案影響著舊金山未來的方向。（記者李怡╱攝影）

在2024年11月的選舉中，舊金山華人 社區關注的幾項提案涉及多個重要領域，尤其是住房、公共安全、教育和交通等方面。這些提案的結果將直接影響城市的基礎設施、低收入 人群獲得住房可能性、警察和消防員的退休福利等，對華人社區的生活產生深遠影響。

首先，提案G（Proposition G）是社區特別關心的議題之一。該提案將為低收入家庭提供住房補貼，並確保資金來自城市預算，而不是額外徵稅。對於許多面臨住房壓力的華人家庭來說，這是一個直接影響生活質量的提案。它計畫在2026年開始，每年撥款約820萬元，以補貼極低收入人群的住房。G提案旨在減輕高昂的住房成本，幫助老年人、殘疾人及低收入家庭留在城市中。

另一個受關注的提案是提案F（Proposition F），關於延長警察退休後繼續工作的可能性，鼓勵那些已到退休年齡的警察繼續服務，從而解決人手短缺問題。警察短缺問題在華人社區尤其受到關注，因為社區對於治安的關注度較高，而這一提案的通過可能有助於改善警力不足的情況。

此外，提案A和提案B涉及教育和基礎設施改善，也是華人社區的關鍵關注點。提案A將為舊金山統一學區提供7.9億元的債券，用於改善學校設施，這對於教育資源匱乏的地區非常重要。提案B則是一項3.9億元的基礎設施債券，用於改善公共建築和交通設施，將對城市的整體環境和生活品質產生積極影響。

在公共交通方面，提案L也是社區密切關注的焦點之一。L提案旨在通過對共享乘車公司徵稅，為舊金山的公共交通系統提供資金，防止未來的服務削減並擴展新路線。公共交通對於那些依賴Muni公交系統出行的低收入群體尤其重要。因此這一提案的通過將對許多華人居民的日常生活帶來直接的改善。

除了上述提案外，提案K（Proposition K）也是華人社區關注的議題之一。K提案提議將海傍大道（ Great Highway）的一段路永久關閉，轉而用作海濱公園，供行人和騎自行車者使用。支持者認為這將有助於減少污染並提升區域的可達性。反對者擔心會導致附近社區的交通擁堵，給市民出行造成不便，影響到依賴汽車出行的居民，引發華人社區關注。

以上提案反映了舊金山華人社區對於住房、公共安全、教育和交通等議題的深切關注。隨著11月選舉的臨近，提案的結果會對城市的未來產生深遠影響。