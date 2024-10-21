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北加州北一女校友會儀隊 精進槍法演出 重回高中回憶

記者孫愛薇╱聖塔克拉拉縣即時報導
今年10 月5日在聖塔克拉拉縣府前廣場的中華民國國慶升旗典禮，北一女校友會儀隊精湛的演出大受歡迎。（受訪者提供）
今年10 月5日在聖塔克拉拉縣府前廣場的中華民國國慶升旗典禮，北一女校友會儀隊精湛的演出大受歡迎。（受訪者提供）

在舊金山灣區中華民國國慶典禮與北一女校友會年會中，北加州北一女校友會儀隊演出備受矚目。成隊自2003年的北一女校友會儀隊，近年從台灣採購訂做服飾與操槍，新加入的年輕隊友更帶來近年花俏的特技槍法。在儀隊精湛演出中，整齊劃一與乾淨俐落的動作，背後是儀隊隊員的努力付出，犧牲周末假期與演出前每周不間斷的排演。

儀隊隊員年齡橫跨40年，不僅沒有世代隔閡，更多的是學姊對學妹的關愛。2014 年從北一女畢業的隊員歐陽瑜表示，來到儀隊的感覺，就好像回到高中，「來到這邊學姊們都很照顧學妹，和高中時是完全一模一樣的感受。有一種很神奇的高中歸屬感」，她對自己能在畢業十幾年後，再度找回這樣的感受，感到非常難得。

儀隊教練翟雲翔表示，在北一女時有不少同學因家長希望孩子專注在學業上，沒辦法在校時參加儀隊。現在北一女校友會提供一個圓夢的機會，一些隊員沒有儀隊經驗也能參加儀隊訓練與演出。今年很幸運有年輕一代的學妹加入，帶給儀隊很多全新的演出。

1988年自北一女畢業的隊員莊惠玟，在2017年加入儀隊。在此之前都沒有參加儀隊經驗的她，在北一女校友會儀隊中圓夢。在來美快20年頭後，才加入儀隊，從零開始練習的莊惠玟，受到隊友們的鼓勵與幫忙，「那種感覺就是我們一起練習，一起為一個表演而努力，好像回到學生時代」。

2012 年曾擔任北一女校友會理事的儀隊經理張惠梅，在2008年開始加入儀隊，負責儀隊排練用的場地租借。但場地不僅不易租到且時間不定。最後張惠梅決定將打理過的自家後院，免費提供給儀隊排練場地，在排練前後，一群隊友們還能在張惠梅家閒話家常促進感情。

張惠梅表示，儀隊在成立之初所有物資缺乏，也沒有經費。隊員是穿著自己準備的白運動褲，白運動鞋，拿木槍著演出。本應該是綴有顯目黃色羽毛的禮帽，用手作加工的紙帽來取代，儀隊在2017年時甚至只剩下兩位隊員，想要持續演出著實困難。

為延續儀隊的傳承，隨後請來有經驗的校友為儀隊做訓練，在看過2016年南加北一女儀隊的超水準演出後，北加北一女儀隊更決定將所有儀隊服飾與操槍從台灣訂購，服裝尺寸都需要量身訂做。在校友們的努力之下，北加州北一女儀隊持續帶入更多新血，演出成績斐然。甚至有儀隊隊員搬家到休士頓後，帶領起當地的北一女儀隊。

才剛搬到灣區兩年的歐陽瑜表示， 原以為只有南加有北一女儀隊。在朋友介紹下來觀看北加州北一女儀隊的排練，才驚覺學姊們的練習不僅認真，連整套服飾都非常講究，「把北一女的槍與服裝，原汁原味帶到北加」。

由於陸續有新世代隊員的加入，歐陽瑜受學姊之託，在儀隊的表演中開始融入近代比較花俏的槍法，2017年畢業自北一女的龐運淇是隊上的特技槍法擔當，擅長高拋的特技槍法。歐陽瑜表示，今年的表演相當精采，明年隊友們也將更精進槍法，帶來更完美的表演，讓儀隊的精神一直傳承下去。

儀隊在張惠梅家後院排練，排練前後還會在此隊聚，增進感情。（記者孫愛薇╱攝影）
儀隊在張惠梅家後院排練，排練前後還會在此隊聚，增進感情。（記者孫愛薇╱攝影）
最年輕的龐運淇是隊上的特技槍法擔當，擅長高拋的特技槍法。（記者孫愛薇╱攝影）
最年輕的龐運淇是隊上的特技槍法擔當，擅長高拋的特技槍法。（記者孫愛薇╱攝影）
歐陽瑜（右二）在學姊的鼓勵下，儀隊的表演中開始融入近代較花俏的槍法。（記者孫愛薇...
歐陽瑜（右二）在學姊的鼓勵下，儀隊的表演中開始融入近代較花俏的槍法。（記者孫愛薇╱攝影）

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