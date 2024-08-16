布里德連任再現利好：華埠商戶領袖背書、肯定政績
舊金山市長布里德（London Breed）16日宣布，競選連任獲得多個華埠商戶領袖的背書支持。
布里德說，她有為華埠社區兌現承諾的良好紀錄，「正是因為我對金山和不可思議的華人社區的熱愛和承諾，我們才有了非同尋常的工作關係。」
11月的金山市長競選進入白熱化。根據紀事報最新民調，約28%的可能選民表示，把布里德列為11月選舉的首選。儘管如此，選情仍然激烈，優先排名選擇結果（ranked-choice）顯示，她的兩位挑戰者，前市長麥法恩（Mark Farrell）和非營利組織創始人羅偉（Daniel Lurie）都有很強的競爭力。
劉運方說，在布里德的任期內，撥款幫助商家應對無理的殘疾人士法案訴訟，讓律師解答商戶的疑惑。商會每年都舉行農曆新年花車巡遊，在新冠疫情中，巡遊受到排外情緒影響，市長不僅加油打氣，還做出更多投資，確保活動成功。她還在新年期間推廣華埠花園角免費停車計畫，吸引訪客消費。
邵旗謙說，希望市長和辦公室工作人員能經常到華埠聽取民意，以解決問題。他也稱讚布里德是頂級銷售員，在訪華時，不斷推廣金山旅遊。比如，她和深圳航空交談，開出的條件，讓對方心動不已，考慮首次開放航班到舊金山。「各個參選市長的候選人，都在說金山的問題，但沒有像布里德一樣，提出如何推廣舊金山。」
布里德說，正因為華人社區的分量，金山才在全球城市版圖上占有一席之地。訪問中國時，很多人說，金山是一座希望的燈塔，但因為美中航班減少，難以到舊金山。所以她努力推動復航，振興旅遊。
舊金山中華總商會監事黃英豪（Harlan Wong）， 美化華埠行動委員會創辦人勞微笑 （Lily Lo），華埠商人協會會長李雷綺華 （Eva Lee），永興餅家及嘉賓閣咖啡餅店東主陳永興（Henry Chen），華埠歷史文化協會共同創辦人及小商業主羅余潔茜（Nancy Yu Law），中華總商會農曆新年花車巡遊總監及花園角停車場董事劉加聰（Tony Lau )等出席活動。
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