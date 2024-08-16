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台灣加州姊妹州40周年 加州參議會通過友台決議案

記者江碩涵／舊金山即時報導
加州參議會於8月15日通過由多數黨黨鞭柯提斯（Dave Cortese，如圖）提出的友台決議案，紀念台灣與加州締結姊妹州40周年及台灣關係法45周年。（記者江碩涵／攝影）
加州參議會於8月15日通過由多數黨黨鞭柯提斯（Dave Cortese，如圖）提出的友台決議案，紀念台灣與加州締結姊妹州40周年及台灣關係法45周年。（記者江碩涵／攝影）

加州參議會於8月15日通過由多數黨黨鞭柯提斯（Dave Cortese）提出的友台決議案，紀念台灣與加州締結姊妹州40周年及台灣關係法45周年，並支持加州政府深化與台灣交流，及肯定台灣參與國際社會能力與意願，包括參與聯合國及相關國際組織。該決議案為加州州議會繼2015年後，再度通過友台決議案。

該決議文內容指出，多年來台、加兩地於經貿、文化及科技等領域交流密切，台灣並為美國在亞太地區重要夥伴。另特別強調我國現為加州第三大貿易夥伴，雙邊貿易額高達380億美元，台灣為加州創造逾12萬個就業機會。

此外，決議案指出台灣具能力及意願貢獻國際社會，盼有意義參與聯合國、世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織及聯合國氣候變化綱要公約等國際組織。州參議會認可台灣參與國際組織之努力，支持台灣持續透過適當方式貢獻國際社會，另肯定台灣的民主對亞太安全與繁榮至關重要。

根據參考決議案資訊，友台決議案通過的支持票數是37票，反對為0票。

舊金山台北經濟文化辦事處指出，本項決議案為駐舊金山及駐洛杉磯台北經濟文化辦事處與加州參議會多數黨黨鞭柯提斯等友台議會領袖合作推動，值此台、加締結姊妹州40週年及台灣關係法45周年之際格外有意義，也是雙邊關係重要里程碑。

加州 聯合國 舊金山

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