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非裔孕婦不聽令下車遭一槍擊斃 警被起訴

舊金山警局175周年慶

記者王子涵╱舊金山即時報導
縣警長宮本等代表到場祝賀。（記者王子涵╱攝影）
縣警長宮本等代表到場祝賀。（記者王子涵╱攝影）

舊金山市約百名執法人員13日齊聚位於米慎灣的警局總部，參加警局成立175周年慶祝儀式。

由全市退役應急響應人員所組建的非盈利組織城市衛士（The Guardians of the City），在總部大廳展出了175年來警局歷史、制服、徽章、警用裝備的變遷。全部到場警員歡唱生日快樂歌為警局慶生。警長史考特（Bill Scott）切下生日蛋糕，並分發形似「警用徽章」的餅乾。

縣警長宮本，市議員麥德誠、安世輝、梅義加，警委余健全、沃克、內迪克托等到場祝賀。

史考特表示，在淘金熱的背景下，舊金山警局在1849年成立，第一任警局長為法論（Malachi Fallon）。史考特說：「舊金山當時是一個充滿野性的城市，但法論局長為警局成為專業執法機構奠定基礎。」

史考特講述了175年歷史中警局的幾個關鍵節點，如20世紀初舊金山大地震後，警局在人員搜救和城市復甦做出的巨大努力；1944年首屆女性警員宣誓就職；60至70年代，在社會運動的背景下，迎來首位非裔警員。

他同時提到，在自己任期內舊金山警局完成了警務改革目標中的272項建議；擁抱更多科技，如車牌讀取攝像頭、無人機技術等。

史考特說：「今年城市犯罪率下降了35%，兇殺案破案率約為95%，汽車盜竊犯罪下降近60%。我們的警官在城市面臨挑戰時期挺身而出，使城市更加安全。」

副警長拉薩（David Lazar）表示，警長史考特帶領警局完成警務改革任務，使舊金山警局成為現代化的執法部門，為後人留下寶貴遺產。

警長史考特（中）切下生日蛋糕，並分發形似「警用徽章」的餅乾。（記者王子涵╱攝影）
警長史考特（中）切下生日蛋糕，並分發形似「警用徽章」的餅乾。（記者王子涵╱攝影）

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