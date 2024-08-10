我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧乒乓／孫穎莎2金1銀收官：距離大魔王還有差距

美國晶片法2周年 鳳凰城市長肯定台積電創造就業機會

任弘分享百年前種族歧視下的華人教育 不為人知的故事

記者葛歆睿 / 密爾比達即時報導
任弘在金山灣區僑教中心主講「北加州華人移民與僑教的發展」追溯華人移民美國的歷史，回顧在種族歧視下發展起來的華人教育。（記者葛歆睿 / 攝影）
任弘在金山灣區僑教中心主講「北加州華人移民與僑教的發展」追溯華人移民美國的歷史，回顧在種族歧視下發展起來的華人教育。（記者葛歆睿 / 攝影）

前中華民國僑務委員會副委員長任弘日前在金山灣區僑教中心主講「北加州華人移民與僑教的發展」，追溯華人移民美國的歷史，回顧在種族歧視下發展起來的華人教育，其中談及了一些值得追溯與記憶卻不為人知的故事。

任弘指出，早期移民到美洲的華人以粵人為主，是因為港英和澳葡在晚清時主導華工苦力輸出貿易。鴉片戰爭後，英國在華工貿易的競爭中勝出，由於無法進入廣州城，也曾在廈門設據點徵人。1852年，一艘名為Robert Bowne的苦力船載400多名福建人從廈門出發前往美國。由於不滿船員的惡劣對待，華工叛變殺害船長，奪船企圖逃往台灣，卻流落至琉球。多數人沒能逃過英國人追捕，最終只有二、三十人回到廈門。因為這次事件，英國在廈門的據點遭到福建人反抗，英國就此放棄廈門，福建人來美洲的路也被切斷。此後英國以香港為據點，將廣州、澳門連結，粵人由此門戶出洋。

任弘說，北加州舊金山在美國華人中具有特殊地位，是華人移民美國的首站。華人的足跡隨著淘金熱潮遍布北加州每一個礦區，之後又跨過洛磯山脈，向內陸延伸。華工修建太平洋鐵路時，也建立起聚集區。除了淘金和修建鐵路，華人對美國的農業、漁業和造船業也有很大貢獻。例如曾有許多華人在蒙特瑞灣從事捕魚和魚罐頭的生產加工。華人建造的戎克船也在加州、墨西哥廣泛應用。

大約在1870年左右，華人開始集中居住，逐漸形成華人社區。到1875年，舊金山華埠已經頗具規模。在加州其他地方也有華工移居，都形成過華埠。然而，大部分都在後來的排華浪潮中被白人燒毀，包括聖荷西和蒙特瑞灣的華埠。舊金山華埠曾遭到襲擊，但未被白人燒毀，不過也在1906年的大地震中遭受了嚴重破壞。

任弘指出，華人聚集的北加州是早發展華僑教育的地方。在那個充滿歧視的年代，華人與非裔一樣，不被允許進入主流教育體系的學校讀書。在華人家長的呼聲和舊金山華人基督教長老教會的協助下，第一所公立的華人學校1859年9月在舊金山成立，名字就叫「Public Chinese School」，只教授英文。

1885年，舊金山的趙洽夫妻（Joseph and Mary Tape）為了讓8歲的女兒梅蜜（Mamie Tape）進入全白人的春谷小學（Spring Valley School）就讀，將學校校長Jeney Hurley告上法庭。加州高等法院法官裁定「拒絕華人父母出生的孩子進入公立學校，將違反該州法律和美國憲法。」

雖然趙洽夫妻贏了官司，但學校仍以名額已滿、梅蜜沒有接種疫苗為由拒絕她入學。

不過，趙洽案（泰普訴赫爾利案，Tape vs. Hurley）促使舊金山學區建立了第一所專為華人辦的種族隔離學校，華人小學（The Chinese Primary School）。這所學校幾經更名，留存至今，現在叫劉貴明小學（Gordon J. Lau Elementary School）。

任弘表示，歷經30年的努力，華人子弟才真正在法律的保障下正式進入主流教育體系。值得一提的是，趙洽案比1954年非裔在民權運動中尋求平等教育權的布朗法案（Brown vs. Board of Education）早了近100年。

舊金山華埠一直沒有華僑自辦學校，小孩學習中文都是請先生到家裡教，或者送去私塾。直到1888年，清政府在舊金山建立金山中西學堂，是近代中國最早的官立僑校。後改名為大清書院。但這所學校是傳統的教育模式，只教四書五經。

舊金山大地震之後兩年，1908年清政府派內閣侍讀梁慶桂至美國勸學。他在舊金山用了5個月的時間打開局面，用清廷的賑災餘款建造中華會館和學堂，大清書院改名為大清僑民公立小學堂，教授傳統儒家經典、語文、歷史、地理、德育、書法、體操及歌詠等課程。

梁慶桂被稱為北美僑教開山祖。他在北美勸學將近一年，除舊金山外，還走訪了沙加緬度、洛杉磯，溫哥華等11個美加城市推廣華文教育，共成立了12所僑校。他主持訂立的「中西並習學堂章程」、課程表等，由於較為科學合理，成為僑校多年沿用的規章制度。

辛亥革命後民國成立，大清僑民小學堂更名為「中華僑民公立學校」，1920年開始招收女生，1922年增設初中部，規模日漸完備。

1920年代，美國的華文學校進入蓬勃發展的階段，各類學校如雨後春筍遍及全美各州。到二戰前，美國的華僑學校已增至100多所，其中加州有49所，夏威夷有27所。而舊金山則一直是全美中文教育的中心。

1950年代，華人開始在美國東西海岸的郊區聚居，為了讓子女學習母語，周末中文班逐漸成型，最初是在某一家學習，之後借用教堂場地和資源，直到最後成立周末中文學校。

據任弘考證，世界日報曾在1993年報導巴洛阿圖中文學校（Palo Alto Chinese School）成立30年。他推測，這間學校可能是舊金山灣區最早的周末中文學校。

1965年隨著美國移民法案落地，全世界各地移民來美，形成郊區族裔社區（Ethnoburs）。先來的香港、台灣、和東南亞移民，和後來的大陸移民，所聚居的北美四大華人社區，舊金山南灣和東灣、洛東郊區，溫哥華郊區、多倫多郊區，出現千人以上、數個校區的中文學校。

任弘指出，這些現代的中文學校不僅是小孩學習中文的地方，也起到了讓家長聚集、交換信息、形成社區意識的功能。

華人 舊金山 加州

上一則

褐藻糖膠有助降低肥胖造成的慢性炎症

下一則

違建屋發霉、電線危險 舊金山房東被起訴

延伸閱讀

金山921 Howard建成 可納203中等收入家庭

金山921 Howard建成 可納203中等收入家庭
賀錦麗11日到金山籌款 門票25萬以下已售完只剩50萬

賀錦麗11日到金山籌款 門票25萬以下已售完只剩50萬
王兆倫為華裔家庭爭權益 拚連任城市大學校董會主席

王兆倫為華裔家庭爭權益 拚連任城市大學校董會主席
舊金山最大批的中等收入可負擔住房落成 趕快申請

舊金山最大批的中等收入可負擔住房落成 趕快申請
舊金山關校信息不透明 華裔家長焦慮 擬赴教委會抗議

舊金山關校信息不透明 華裔家長焦慮 擬赴教委會抗議

熱門新聞

灣區多家好市多已在入口的兩側擺放會員卡掃描機，掃描器背部還連接一台平板顯示器，用於核對會員卡照片與持卡人是否一致。（記者王子涵╱攝影）

Costco新規：入門刷會員卡 解決分享會員卡難題

2024-08-07 20:15
來自中國台山的33歲華人卡車司機鄺潤華（音譯，Run Hua Kuang）1日下午下班，在東屋崙家中午睡，不幸遭子彈擊中，正在ICU搶救。妹妹盼熱心市民伸援手幫助。（取自GoFundMe頁面）

北加屋崙華人卡車司機 家中睡覺遭流彈擊中 ICU搶救

2024-08-04 16:52
成立與灣區列治文市的太陽能電池板公司SunPower Corporation於本周一向法院聲請破產。（取自SunPower官網）

SunPower太陽能公司破產 華人抱怨服務差 工期長

2024-08-06 21:52
房地產網站Zillow的估價，這棟位於舊金山2950 Broadway Street的豪宅市值約3840萬元。（取自Google地圖）

可眺望金門大橋美景 50大豪宅 億萬富豪街占多數

2024-08-06 13:05
矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華，甚至可達25萬元。（取自Pexels）

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華程度 讓人瞠目結舌

2024-08-02 19:37
葛靜文1995年時，就在台灣經歷第一任台灣民選總統選舉過程與就任。（記者孫愛薇／攝影）

美籍導演葛靜文歷時7年 拍台灣紀錄片「看不見的國家」

2024-08-04 02:20

超人氣

更多 >