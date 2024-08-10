任弘分享百年前種族歧視下的華人教育 不為人知的故事

任弘在金山灣區僑教中心主講「北加州華人移民與僑教的發展」追溯華人移民美國的歷史，回顧在種族歧視下發展起來的華人教育。（記者葛歆睿 / 攝影）

前中華民國僑務委員會副委員長任弘日前在金山灣區僑教中心主講「北加州華人 移民與僑教的發展」，追溯華人移民美國的歷史，回顧在種族歧視下發展起來的華人教育，其中談及了一些值得追溯與記憶卻不為人知的故事。

任弘指出，早期移民到美洲的華人以粵人為主，是因為港英和澳葡在晚清時主導華工苦力輸出貿易。鴉片戰爭後，英國在華工貿易的競爭中勝出，由於無法進入廣州城，也曾在廈門設據點徵人。1852年，一艘名為Robert Bowne的苦力船載400多名福建人從廈門出發前往美國。由於不滿船員的惡劣對待，華工叛變殺害船長，奪船企圖逃往台灣，卻流落至琉球。多數人沒能逃過英國人追捕，最終只有二、三十人回到廈門。因為這次事件，英國在廈門的據點遭到福建人反抗，英國就此放棄廈門，福建人來美洲的路也被切斷。此後英國以香港為據點，將廣州、澳門連結，粵人由此門戶出洋。

任弘說，北加州舊金山 在美國華人中具有特殊地位，是華人移民美國的首站。華人的足跡隨著淘金熱潮遍布北加州每一個礦區，之後又跨過洛磯山脈，向內陸延伸。華工修建太平洋鐵路時，也建立起聚集區。除了淘金和修建鐵路，華人對美國的農業、漁業和造船業也有很大貢獻。例如曾有許多華人在蒙特瑞灣從事捕魚和魚罐頭的生產加工。華人建造的戎克船也在加州、墨西哥廣泛應用。

大約在1870年左右，華人開始集中居住，逐漸形成華人社區。到1875年，舊金山華埠已經頗具規模。在加州其他地方也有華工移居，都形成過華埠。然而，大部分都在後來的排華浪潮中被白人燒毀，包括聖荷西和蒙特瑞灣的華埠。舊金山華埠曾遭到襲擊，但未被白人燒毀，不過也在1906年的大地震中遭受了嚴重破壞。

任弘指出，華人聚集的北加州是早發展華僑教育的地方。在那個充滿歧視的年代，華人與非裔一樣，不被允許進入主流教育體系的學校讀書。在華人家長的呼聲和舊金山華人基督教長老教會的協助下，第一所公立的華人學校1859年9月在舊金山成立，名字就叫「Public Chinese School」，只教授英文。

1885年，舊金山的趙洽夫妻（Joseph and Mary Tape）為了讓8歲的女兒梅蜜（Mamie Tape）進入全白人的春谷小學（Spring Valley School）就讀，將學校校長Jeney Hurley告上法庭。加州高等法院法官裁定「拒絕華人父母出生的孩子進入公立學校，將違反該州法律和美國憲法。」

雖然趙洽夫妻贏了官司，但學校仍以名額已滿、梅蜜沒有接種疫苗為由拒絕她入學。

不過，趙洽案（泰普訴赫爾利案，Tape vs. Hurley）促使舊金山學區建立了第一所專為華人辦的種族隔離學校，華人小學（The Chinese Primary School）。這所學校幾經更名，留存至今，現在叫劉貴明小學（Gordon J. Lau Elementary School）。

任弘表示，歷經30年的努力，華人子弟才真正在法律的保障下正式進入主流教育體系。值得一提的是，趙洽案比1954年非裔在民權運動中尋求平等教育權的布朗法案（Brown vs. Board of Education）早了近100年。

舊金山華埠一直沒有華僑自辦學校，小孩學習中文都是請先生到家裡教，或者送去私塾。直到1888年，清政府在舊金山建立金山中西學堂，是近代中國最早的官立僑校。後改名為大清書院。但這所學校是傳統的教育模式，只教四書五經。

舊金山大地震之後兩年，1908年清政府派內閣侍讀梁慶桂至美國勸學。他在舊金山用了5個月的時間打開局面，用清廷的賑災餘款建造中華會館和學堂，大清書院改名為大清僑民公立小學堂，教授傳統儒家經典、語文、歷史、地理、德育、書法、體操及歌詠等課程。

梁慶桂被稱為北美僑教開山祖。他在北美勸學將近一年，除舊金山外，還走訪了沙加緬度、洛杉磯，溫哥華等11個美加城市推廣華文教育，共成立了12所僑校。他主持訂立的「中西並習學堂章程」、課程表等，由於較為科學合理，成為僑校多年沿用的規章制度。

辛亥革命後民國成立，大清僑民小學堂更名為「中華僑民公立學校」，1920年開始招收女生，1922年增設初中部，規模日漸完備。

1920年代，美國的華文學校進入蓬勃發展的階段，各類學校如雨後春筍遍及全美各州。到二戰前，美國的華僑學校已增至100多所，其中加州有49所，夏威夷有27所。而舊金山則一直是全美中文教育的中心。

1950年代，華人開始在美國東西海岸的郊區聚居，為了讓子女學習母語，周末中文班逐漸成型，最初是在某一家學習，之後借用教堂場地和資源，直到最後成立周末中文學校。

據任弘考證，世界日報曾在1993年報導巴洛阿圖中文學校（Palo Alto Chinese School）成立30年。他推測，這間學校可能是舊金山灣區最早的周末中文學校。

1965年隨著美國移民法案落地，全世界各地移民來美，形成郊區族裔社區（Ethnoburs）。先來的香港、台灣、和東南亞移民，和後來的大陸移民，所聚居的北美四大華人社區，舊金山南灣和東灣、洛東郊區，溫哥華郊區、多倫多郊區，出現千人以上、數個校區的中文學校。

任弘指出，這些現代的中文學校不僅是小孩學習中文的地方，也起到了讓家長聚集、交換信息、形成社區意識的功能。