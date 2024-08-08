金山市議員陳詩敏：Outside Lands音樂節有封路 提前規畫行程

舊金山第一區市議員陳詩敏表示，第16屆Outside Lands音樂節期間，列治文到日落區南北向不少道路封閉，預計會有堵車情況，市民要提前規畫時間。（陳詩敏辦公室供圖）

舊金山 第一區市議員陳詩敏（Connie Chan）8日舉行中文媒體記者會表示，第16屆Outside Lands 年度音樂節將於金門公園舉行，列治文區到日落區南北向不少道路封閉，預計會有堵車情況，需要上班或接送孩子上暑期課程的家長，要提前規畫時間。

Outside Lands音樂節，一直是北加州 每年最受期待的大型音樂會活動之一。 拉斯維加斯另類搖滾樂隊殺手樂隊 (The Killers)將在 Lands End主舞台上擔任壓軸表演。此外還有流行歌手卡彭特（Sabrina Carpenter）、鄉村歌手兼作曲家辛普森（Sturgill Simpson） 和說唱歌手馬龍（Post Malone）等表演節目。

音樂節活動時間為，9日到11日的早上11時至晚上10時。陳詩敏表示，為了舉行音樂節，道路從8日晚上就開始逐漸封閉，金門公園一大半都在封閉。列治文區到日落區南北向道路，只有19大道和Stanyan街才能通行。考慮到市民周五9日當天有上班，一些家長可能也要接送孩子上暑期課程，路面車流量大，容易賽車，所以請外出市民要提前規畫時間。

她說，市民也可以致電社區熱線：(415) 965-8001反應問題。以往舉行音樂節期間，居民反應較多的問題都是，有人將車輛停放在自家門口，導致不能外出，可以致電熱線呼叫拖車。另外，如果市民在晚上7時到10時之間覺得音樂會太吵鬧，也可以致電投訴。

市政部門提醒，強烈建議民眾採用自駕車 以外的交通方式參加音樂節，包括無軌電車、專屬班車、自行車或步行等。活動期間。市府將在公園的每一側設置兩輛專用拖車和一名停車管制員，確保快速解決車道擁堵或音樂節相關的任何其他停車問題。

舊金山交通局(SFMTA)也發布佔用自家車道的通知，只要車道服務的建築不超過兩戶，則可停在街道旁，佔用自家車道。如果車道服務的是三戶或以上的多戶型建築，則不得佔用車道。在音樂節期間，交通局只會在收到投訴後處理佔用車道的問題，以便居民有更多的緩衝機會。