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北加州台⼤校友合唱團 8/24巴洛阿圖公演

記者江碩涵／聖荷西即時報導
北加州台⼤校友合唱團 （NTUAC-NC）2024 年度公演將於8⽉24⽇下午3時30分在巴洛阿圖First United Methodist Church of Palo Alto舉行。（主辦單位提供）
北加州台⼤校友合唱團 （NTUAC-NC）2024 年度公演將於8⽉24⽇下午3時30分在巴洛阿圖First United Methodist Church of Palo Alto舉行。（主辦單位提供）

加州台⼤校友合唱團 （NTUAC-NC）2024 年度公演將於8月24日下午3時30分在巴洛阿圖First United Methodist Church of Palo Alto（地址：625 Hamilton Ave, Palo Alto, CA 94301）舉⾏。

北加州台⼤校友合唱團⾃2005年初成立至今已19年，是海外最早成立的台⼤校友合唱團，現有團員40多名，音樂總監由台⼤校友合唱團指揮方玉山擔任，除了積極參與社區及僑界的⽂化活動外，並固定每年舉辦公演，推薦經典曲目及當代新作，為灣區華⼈提供了⼀個高品質的合唱藝術平台。今年適逢母校台⼤合唱團成立60周年，這次的年度公演也是慶祝台⼤合唱團60周年的活動系列之⼀。

北加州台⼤校友合唱團每年公演都有新的主題，今年主題為「也無風雨也無晴」，此語出⾃蘇東坡之詞「定風波，莫聽穿林打葉聲」：「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴」。這首詩要大家不要被逆境所擾，反⽽應該坦然相對，悠然⾃得，經過⼀⽣的起起伏伏，大家的⼼境應該是「也無風雨也無晴」，對世事處之泰然。

北加州台⼤校友合唱團⾃2005年初成⽴至今已19年，是海外最早成⽴的台⼤校友合唱...
北加州台⼤校友合唱團⾃2005年初成⽴至今已19年，是海外最早成⽴的台⼤校友合唱團。（記者江碩涵／攝影）

今年的曲目豐富多元，共將演唱18首歌曲。其中包括彼此扶持的「願」、「月光」、「歌」，等待希望的「如夢」，懷想故⼈的「再回首」、「追夢⼈」，童年憶往的「花」、「珍重再見」，遊子回鄉的「I Left My Heart in San Francisco」，還有重溫⼤學時光的「新雨」及「當我們年輕時」，都令人駐⾜⽚刻、緬懷過去。

北加州台⼤校友合唱團表示，⾯對這些回憶，希望能有⼀種豁達⼤度，處風雨⽽不驚的⼼境。這也是今年主題「也無風雨也無晴」的寫照。音樂會當天在正式開演前將有15分鐘的曲目介紹，以多媒體⽅式呈現此次音樂會曲目的相關背景知識，歡迎觀眾提早入場。公演票價為預售票20元、現場購票25元。目前售票率已逾88%。

演出資訊及購票詳情可瀏覽北加州台⼤校友合唱團網站https://ntuac.org，或聯絡合唱團團長王美玲，電話408-202-4395，或寄電子郵件[email protected]、副團長黃金仁電話484-238-2702，電子信箱[email protected]。因票數有限，建議事先購票，若欲現場購票者，請提早到場。

北加州台⼤校友合唱團 （NTUAC-NC）2024 年度公演將於8⽉24⽇下午3...
北加州台⼤校友合唱團 （NTUAC-NC）2024 年度公演將於8⽉24⽇下午3時30分在巴洛阿圖First United Methodist Church of Palo Alto舉行。（主辦單位提供）

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