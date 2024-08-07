台南市青少棒出戰世錦賽 灣區調時差備戰

台南市青少棒代表隊帶著新購買的球棒與護具，在東灣的米慎高中棒球場練球。（記者孫愛薇╱攝影）

台南市青少棒代表隊來美參加小馬聯盟PONY小馬級世界青少棒錦標賽。為求更好表現，球隊日前先抵灣區 調時差及暖身，在灣區的行程與費用由北美台灣一級棒聯盟創辦人陳文澤（阿文哥）號召僑胞支持，並安排球隊參訪輝達 總部、美國大黃蜂航空母艦以及屋崙運動家棒球場，甚至到棒球專賣店採買棒球用具。

台南市青少棒代表隊睽違22年再度獲得小馬聯盟亞太區代表參賽權。台南市青少棒代表隊由台南市民德國中、崇明國中、安順國中、金城國中球員組成。台南市府與市民鼎力相助球隊出國比賽，從超過三百萬台幣的旅費籌備到家長請假自費隨隊出國，台南市上下對於這場難得的參賽機會，為球隊做足準備。代表隊7日飛往賓州參加小馬聯盟世錦賽。

球隊總教練蔡清濬表示，選手都是第一次來到美國參加世錦賽，蠻期待來到美國。蔡清濬曾在12年前來美打世界少棒聯盟（LLB）的世錦賽，當時因時差關係，當天抵達，隔天下午就開打，球員不太能進入狀況，生理時鐘跟技術面是無關，但影響出賽表現。有上次的比賽經驗，這次就先抵達舊金山 灣區，調時差與美國球隊切磋，他感謝灣區的僑胞出錢出力接待球隊在灣區的旅程。

球隊在6日中午抵達位在東灣的運動用品West Coast Sporting Goods，大量採買棒球與護具。由於美國棒球聯盟的比賽需要使用規定的球棒，小馬聯盟採用USA球棒，屬於彈性係數較低的棒球規格。和台灣相比在美售價球棒約只要六到七折價。球隊立刻添購新球棒，為球隊增加攻擊火力，並在北美台灣一級棒聯盟安排下，到東灣棒球場讓球員熟悉新的球棒，隨隊的家長們也為各自的孩子添購新護具。