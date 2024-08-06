僑委會副委員長阮昭雄 拜會拉斯維加斯台灣人同鄉會

僑務委員會副委員長阮昭雄、金山灣區僑教中心主任莊雅淑與拉斯維加斯台灣人同鄉會餐敘合影。（主辦單位提供）

僑務委員會副委員長阮昭雄8月1日下午在拉斯維加斯展開各項拜會及座談行程，當晚在金山灣區 僑教中心主任莊雅淑陪同下，與拉斯維加斯台灣人同鄉會餐敘並與拉斯維加斯台灣人同鄉會會長、主要幹部及代表進行意見交流，當天出席者包括拉斯維加斯台灣人同鄉會會長張愛惠、副會長蔡美幼及理事代表。

阮昭雄表示，海外鄉親在僑居地深耕，不僅事業有成，也大力協助推動國民外交及文化交流，特別代表政府向鄉親長期支持台灣的心意，表達誠摯的敬意與謝意，台灣推動自由民主制度，一路走來雖然遇到許多困境與挫折，但海外鄉親始終秉持一份愛台灣的心，相挺台灣，令人感動。

隔日阮昭雄與莊雅淑前往拉斯維加斯台灣人同鄉會所拜會，並與鄉親座談，對同鄉會凝聚台灣鄉親，宣揚台灣文化，在海外為台灣發聲的熱忱與精神，表達感佩。會中阮昭雄代表僑委會頒發僑務顧問聘書給張愛惠，莊雅淑也向僑胞說明僑委會i僑卡、僑務電子報及英語營等各項僑務服務訊息。

位於內華達州 的拉斯維加斯距離金山灣區九小時以上車程，當地僑胞近三萬人，拉斯維加斯僑社對於阮昭雄來訪，以及僑委會和金山灣區文教中心對當地關心深表感動。