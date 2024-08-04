我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「歌舞青春」柴克艾弗隆度假出意外 緊急拖出泳池送醫

紐約無證客1年繳稅超過30億 卻享受不到福利

房市低迷 庫比蒂諾獨立屋依然不到一天售出

記者徐蓓蓓╱庫比蒂諾即時報導
南灣的庫比蒂諾市，居住環境寧靜，學區好，許多華裔家庭選擇在此安居樂業，圖為華裔民眾漫步在庫市社區中心，享受午後的陽光。（記者孫愛薇╱攝影）
南灣的庫比蒂諾市，居住環境寧靜，學區好，許多華裔家庭選擇在此安居樂業，圖為華裔民眾漫步在庫市社區中心，享受午後的陽光。（記者孫愛薇╱攝影）

據「信使報」報導，超過半數灣區住宅上市後要超過30天才能賣掉，尤以康曲柯士達縣和阿拉米達縣為甚。因為房價高企，對今年晚些時候的降息預期，以及買方經紀佣金新政的期待，不少房屋買家都有觀望心態。然而即使在這樣大環境下，日前南灣庫比蒂諾市的一處獨立屋上市不到一天，就進入交易流程。

這處位於庫比蒂諾市中心地帶的獨立屋建於1963年，佔地8570平方呎，居住面積1640平方呎，有三間臥室，兩間衛浴，車庫有兩個車位，標價接近300萬元。

據前去看房的買家說，這處住宅上周四上市後，一早去看房的人就絡繹不絕。本來還打算出價試試，沒想到下午就顯示進入交易流程了。不過想想也是合理的，這處房產地理位置絕佳，到庫比蒂諾市政中心和圖書館步行都在五分鐘以內，周圍環境優美寧靜，又鄰近公園，學校也是8/8/10分。自然災害方面，洪水和火災風險都是極低，在現在房屋保費飆漲的年代，簡直是不可多得。要價也很合理，還不到300萬元。要知道售房網站對這處房產的估價都達到將近340萬元。

Redfin高級房產經紀李輝（Fifi Li）也表示，庫比蒂諾依然是賣方市場。而且不僅庫比蒂諾，位於矽谷中心地帶的南灣地區房市也都非常火熱，並沒有冷卻的跡象。她手頭的南灣房源，基本都是上市不到四、五天就可以進入交易流程。最近成交的幾套房產加價都在15%到25%。

根據據購房網站Redfin的統計數據，整個6月加州房屋售價中位數在85萬7000左右，比去年同期增長7.6%。出售房屋數量在2萬4000套左右，比去年同比下降8.7%左右。房屋平均上市天數27天，比去年同期增加3天。

但位於矽谷核心地帶的聖塔克拉拉縣的數字就很不一樣。6月房屋售價中位數將近170萬元，比去年同期增長4.3%；房屋售出數量70套，同比增長7.7%；房屋平均上市天數在10天，比去年同期少2天。

而庫比蒂諾市6月份房屋售價中位數在260萬以上，比去年同期下降4.2%。房屋售出數量34套，比去年增長17.2%；房屋平均上市天數也是10天。

李輝認為，房屋標價對最後的成交價格影響不大，真正決定最後成交價的依然是房屋本身的價值。她指出，在目前的狀況下，矽谷因為頂尖科技公司雲集，房屋買家的購買力依然很強勁。她本人就有碰到好幾個輝達公司的員工，手握大把股票期權，貸款方面完全沒有問題。

矽谷 保費 加州

上一則

北加屋崙華人卡車司機 家中睡覺遭流彈擊中 ICU搶救

下一則

巴洛阿圖盂蘭盆會 矽谷的科技佛教徒

延伸閱讀

斡旋俄烏戰爭 中國政府特別代表李輝訪巴西、南非

斡旋俄烏戰爭 中國政府特別代表李輝訪巴西、南非
矽谷富豪為小孩慶生 豪擲25萬辦派對

矽谷富豪為小孩慶生 豪擲25萬辦派對
矽谷2024年七月份房地產市場動態

矽谷2024年七月份房地產市場動態
中國斡旋俄烏：「六點共識」已得到110多國積極回應

中國斡旋俄烏：「六點共識」已得到110多國積極回應
矽谷風向又變 逾百風險資本家表態支持賀錦麗

矽谷風向又變 逾百風險資本家表態支持賀錦麗

熱門新聞

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華，甚至可達25萬元。（取自Pexels）

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華程度 讓人瞠目結舌

2024-08-02 19:37
屋崙牙醫徐麗麗2022年遭男友買兇殺害，震驚了灣區華裔社區。（本報檔案照）

北加屋崙牙醫徐麗麗遭男友買兇殺害 兒轟認罪協議痛批輕判

2024-07-31 12:23
灣區新冠疫情升溫，但現在疫苗一劑難求。（美聯社）

灣區新冠疫情升溫 疫苗一劑難求 原因何在?

2024-08-01 02:20
來自中國台山的33歲華人卡車司機鄺潤華（音譯，Run Hua Kuang）1日下午下班，在東屋崙家中午睡，不幸遭子彈擊中，正在ICU搶救。妹妹盼熱心市民伸援手幫助。（取自GoFundMe頁面）

北加屋崙華人卡車司機 家中睡覺遭流彈擊中 ICU搶救

2024-08-04 16:52
自8月17日起，購房者看房前需要與買方經紀簽訂合同，傳統上由賣方支付的買方經紀佣金也將由買家來支付。示意圖。(取自 Pexels)

房地產經紀佣金新制即將實施 房市仍觀望

2024-07-30 02:18
雪佛龍宣布總部將從加州遷往德州。目前的總部辦公室是租賃的，坐落在科技園區之間。（翻攝自Google Map）

又一大企業從加州出走 雪佛龍總部明年1月遷往德州

2024-08-03 11:41

超人氣

更多 >
巴奧／「胯下一包」卡到桿子 法選手撐竿跳失敗卻暴紅

巴奧／「胯下一包」卡到桿子 法選手撐竿跳失敗卻暴紅
孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東
巴奧／8月4日賽程預告 網球男單王者誕生、樊振東力拚桌球男單金牌

巴奧／8月4日賽程預告 網球男單王者誕生、樊振東力拚桌球男單金牌
巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄

巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄
維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者