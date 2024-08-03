EMS加州醫保白卡如何幫助長者和身障者

加州醫保白卡（Medi-Cal）新項目減少了對資產的限制，提升了照護管理，擴展了如居家輔助和健康餐食在內的社區服務。（取自加州健保部網站）

對於超過600萬的65歲以上加州 人和超過750萬至少身患一種殘疾的加州人來說，要全面獲得需要的醫療照顧，並不是一件容易的事。

為了幫助加州人在自己的社區中過上更健康的生活，聯邦醫療補助（Medicaid）的加州版—加州醫保 白卡（Medi-Cal）目前有了和聯邦醫療保險（Medicare）整合的新項目。新項目減少了對資產的限制，提升了照護管理，擴展了如居家輔助和健康餐食在內的社區服務。

2022年1月開始的加護管理項目（ECM）為高危成員或是有諸如失智、精神健康以及日常生活等多重需求的病人指定一位主要照護經理來幫助他們了解健保體系和獲得加州醫保白卡服務。如果病人沒有住所，身有殘疾或是與世隔絕的話，這位經理還可以上門服務。

對於符合加州醫保和聯邦醫保資格的人來說，目前加州還有12個縣提供雙重醫保計畫，可以同時覆蓋兩個項目的自付額度和服務部分的開支。預計到2026年，這一雙重計畫會推廣到加州全境。

目前擁有聯邦醫保的660萬加州人中，有160萬同時還有加州醫保白卡。自2024年1月取消加州醫保的資產限制後，擁有銀行帳戶、房產或是第二輛車都不會影響到申請，只有收入和家庭人數會有影響。

自從加州醫保2022年開始擴展之後，加護管理項目已經從3個縣擴展到9個縣。項目高級主任拉普蘭（Jenna LaPlante）表示：「從我們服務的社區雇用有雙語能力和雙重文化背景的員工，深入此前未能加入健保計畫的社區是很關鍵的。」

拉普蘭說：「我們雇用了一位會說越南 語的照護經理，當他到了聖荷西和聖塔克拉拉縣有大量越南裔人口的社區，結果迎來了一波申請的高峰，也因此可以雇用更多會說越南語的員工，他們又會介紹來更多的申請人。目前我們正在麥賽德縣招聘西語裔員工。」

拉普蘭還說，把聯邦醫保的錢用於諸如第一個月的租金和押金等健康社會決定因素還是非常新的事情。目前還沒有在其他地方看到過。雖然每個州都可以申請將聯邦醫保的錢用於醫療服務之外的地方，但加州在這方面絕對是處於領先地位的。