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金山市長候選人羅偉競選總部開幕：和100義工掃街 11月有信心贏

記者劉先進 / 舊金山即時報導
舊金山市長候選人羅偉(中)，在競選行程中和選民對話、溝通。（羅偉供圖）
舊金山市長候選人羅偉(中)，在競選行程中和選民對話、溝通。（羅偉供圖）

參與角逐金山市長席位的非營利機構創始人、李維斯·斯特勞斯公司（Levi Strauss）繼承人羅偉（Daniel Lurie）競選總部27日開幕，上百人參加。羅偉表示，將確保和上百志願者一起掃街敲門，和選民見面，有信心贏得11月大選。

對於金山民主黨背書現任市長布里德，羅偉說，背書是個內部遊戲。他的競選活動是一個負責任的領導活動，不受制於任何內部團體，舊金山民主黨中央委員會有幾十年沒有選對人，他們不背書獲勝的候選人，只支持內部人士。「如果人們想要負責任的領導，想要改變，我是這場競選中，唯一能給市政廳內部人士帶來改變，帶來負責任的領導和可衡量的結果的人。」

周三公布的一次民調顯示，經過四輪優先選擇投票後，布里德將以51%的得票率獲勝，前市議員麥法恩（Mark Farrell）以49%的得票率居第二。羅偉說，他在此次民調的好感度等方面躍居榜首，「現在是7月，距離大選還有三個月時間。我們有信心在11月獲勝。」

羅偉還抨擊現任市長布里德，建立殘缺、低效、腐敗的市政廳。市府對合同、對承包商、對非營利組織沒有會計核算，沒有可衡量的結果。還強調，自己並非沒有政治經驗，曾在Bryant街上花費3年建設遊民庇護所。

羅偉說，最大挑戰是將訊息傳遞給每個金山人。今年是總統大選年，預計金山會有45萬人投票。他將確保和上百志願者一起掃街敲門，和選民見面。「我有做大事的良好紀錄，對非營利組織負責，對公共安全負責，幫助小企業，確保街道清潔，讓遊民離開街道，進入庇護所，不允許在城市販毒。」

參與角逐舊金山市長席位的羅偉，27日舉行競選總部開幕禮。（羅偉供圖）
參與角逐舊金山市長席位的羅偉，27日舉行競選總部開幕禮。（羅偉供圖）

投票 民調 遊民

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