彭一玲：拜登退選 「將國運視為比生命、名譽還重要」

彭一玲（前中）等代表參加鼓勵亞裔投票競選的活動，並和副總統賀錦麗合影。（彭一玲供圖）

加州長期護理雇員工會（SEIU 2015）理事、該工會民主委員會（Democracy Committee）委員彭一玲（Elaine Peng）21日說，聽到拜登 總統退選的消息很驚訝，「感動但不意外」。拜登總統的急流勇退再次顯示，他是位擁有寬廣胸懷、謙謙君子風度的愛國者，「將國運視為比生命、名譽還重要」。他20多年參議員生涯、八年副總統、四年總統，長期的公共服務領域的卓越付出，造就他一生的非凡成就，他無私奉獻的品格讓人動容。

拜登上任後幫助結束疫情，創造數以千萬計的就業機會，經濟強勁復甦，標普指數上升，降低處方藥的成本，通過30年來第一部重要的槍枝安全立法，為應對氣候變遷做出歷史上最大的投資，並確保勞工組織起來，為爭取公平工資和福利的權利而奮鬥。感謝拜登簽署反仇恨亞裔 法，為美國華人在仇恨亞裔的大背景下維權提供法律依據。在國際上，他恢復美國在世界上的領袖地位，振興北約，並動員全世界反對俄羅斯對烏克蘭的侵略，恢復同盟國對美國的信心。

彭一玲說，拜登擺脫川普政府四年來走馬燈式內閣換人的混亂、虛假和分裂，讓國家重新走回相信民主、法治和問責制的軌道上，出色的政績，讓他完全有資格競選連任，並完成他開創的事業。拜登比任何人都更清楚2024年大選的重要性，「我們清楚他異於常人的鬥志和韌性，他從未退縮過。除非他相信這對美國是正確的，否則他不會做出這樣的決定。」

她分析，退選決定證明拜登對國家的滿腔熱愛，他是一位真正的公僕，是一位將美國人民的利益置於個人利益之上的榜樣。2020年，歷史選擇拜登挑起重任，他沒有任何怨言接受挑戰，並交出得分不菲的成績單。 歷史會記住拜登為全世界無數人帶來的光明和希望。今天，拜登把接力棒交給年輕、充滿活力、激情四射，同時具備豐富的司法經驗的同事、賀錦麗 副總統，背書她成為2024年民主黨總統候選人。