聖荷西「謝謝你，美國」銅像揭幕

聖他克拉拉縣和聖荷西的多位政要日前齊聚聖荷西越南遺產公園，為「謝謝你美國」雕像揭幕。（記者孫妮莎╱攝影）

來自聖他克拉拉縣和聖荷西 的多位政要日前齊聚聖荷西越南 遺產公園，為「謝謝你美國」雕像揭幕。儀式現場以佛教傳統儀式悼念了戰爭中死去的士兵。數百名社區成員參加了儀式，見證了這一歷史時刻。

聖荷西市長馬漢表示，非常激動能看到「謝謝你美國」銅像矗立在越南遺產花園，紀念為保護民主而獻身的美國和南越將士。這標誌著一個新的時代的開始，終於有這樣一個空間來紀念成千上萬的家庭為了追尋更好的生活來到美國的旅程。

加州 參議員柯提斯（Dave Cortese）表示，「謝謝你美國」雕像是越南裔美國社區和更廣闊的聖荷西社會之間強大聯繫的有力證明。「在紀念美國和南越士兵的犧牲和英勇的同時，我知道它會提醒我們那些來到這裡尋求更美好生活的人們的堅韌。」他說，「從我在聖荷西市議會的時候，就很自豪自己是推動這一項目的一部分，希望能看到這裡成為我們社區一處活力滿滿的文化中心。」

雕像刻畫了分別代表美國和越南共和國的兩位士兵。在聖荷西建造一座這樣的紀念雕塑的想法最早始於20年前，但直到2023-2024財年才撥款15萬元用於準備雕像的安裝，以及周邊景觀和下水道配套建設。

聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez)表示，自己非常激動能見證這一歷史性的雕塑，認為其「代表了與越南裔美國社區深厚和堅實的友誼。」

聖荷西越南裔市議員Bien Doan表示：「雕像不止紀念逝者，還提醒我們戰爭和追尋自由的代價。這座雕像代表了那些為了自由和民主而在越戰中失去生命的人們。」

據悉，雕像將成為越南遺產公園的一處中心景觀，而該花園最終會成為認可聖荷西現有13萬越南族裔居民過去和現在貢獻的文化表演和教育項目的大本營。