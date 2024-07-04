舊金山國慶遊行 成候選人競選活動

4日舊金山 Mission Terrance國慶遊行隊伍。（記者李怡╱攝影）

在舊金山 Mission Terrance，百餘民眾4日參加了當天舉行的國慶節遊行。Mission Terrance國慶遊行今年是第35屆舉辦，遊行路線全長1.5英哩，十餘個遊行隊伍參加。國慶節遊行吸引了社區沿街觀眾，觀看包括舞蹈隊、花車、古董車隊等隊伍。今年正逢選舉年，當天過半的遊行隊伍是由參加2024年11月選舉的候選人競選團隊組成。

遊行隊伍由舊金山市長布里德（London Breed）打頭陣。布里德身著紅色印花長裙，頭戴紅色花帽，手拿星條旗帶領隊伍前行。緊隨其後的是現任市議員、舊金山市長候選人安世輝（Ahsha Safai）。在隊伍的尾部則是競選舊金山第11選區市議員的中國廣州第一代移民 陳小焱（Chyanne Chen）團隊，以及第11區市議員華裔候選人賴天宸（Michael Lai）團隊。

遊行隊伍組織了還包括社區服務組織、兒童家庭、文娛表演等六個步行方隊，參加在國慶日當天上午10時半至下午1時遊行。

遊行沿街的民眾早早搬出藤椅，等候在街邊觀看遊行。不少的家庭用星條旗裝點了前院門庭，表示對遊行隊伍的歡迎和慶祝國慶日。

華裔居民Joyce Bai表示，雖然高溫炎熱天氣，仍然帶著兩個孩子來參加了遊行活動，因為這是一個很好的與社區內各族裔家庭互動的機會，教育孩子們，7月4日這一天是美國正式宣布從大英帝國宣告獨立的日子，獨立日是美國的國慶日。「同時作為亞裔，更應該積極的融入社區，並有一個共識，今天和我的鄰居們在一起，是為了慶祝我們共同熱愛的社區和國家。」

遊行過後，市長布里德表示，今年的舊金山將迎接來自四面八方的遊客到訪，並在美麗的海濱為背景下，享受和觀看國慶日一系列的慶祝活動。希望到來的所有民眾可以支持到當地的企業、餐廳和酒吧。為舊金山這個美麗城市的經濟活力貢獻力量。

11區市議員候選人陳小焱的競選綱領包括，多管齊下，利用治療和預防，增強公共安全，遏制毒品 和遊民危機。比如利用警員抓捕犯罪，並增強就業、教育、精神健康服務、醫療服務等資源，讓民眾安居樂業。