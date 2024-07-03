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華人房東：苦等半年升級電表 租客空調不跳閘

華人房東：苦等半年升級電表 租客空調不跳閘

記者劉先進╱南灣即時報導
南灣華人房東Joyce 說，申請牌照半年多，太平洋瓦電（PG&E）終於在2日高達華氏101度的當天，安裝升級電表完畢，四戶房的空調可以使用，租客能在酷熱天氣降溫了。（Joyce供圖）
南灣華人房東Joyce 說，申請牌照半年多，太平洋瓦電（PG&E）終於在2日高達華氏101度的當天，安裝升級電表完畢，四戶房的空調可以使用，租客能在酷熱天氣降溫了。（Joyce供圖）

灣區熱浪來襲，華人則感慨電表升級、使用空調「來得早，不如來得巧」。南灣華人房東Joyce Liu 3日說，購置舊房出租，已新裝空調。但因為電表和布線陳舊，空調不能使用、容易跳閘。申請牌照半年多，太平洋瓦電（PG&E）終於在2日高達華氏101度的當天，安裝升級完畢，四戶房的空調可以使用，租客能在酷熱天氣降溫了。

Joyce說，此前購買的複式單位 (Duplex)為1949年所建，布線陳舊，沒有空調。她接手後準備出租，將房屋重新改造。本來加州的法規只規定必須安裝暖氣，並未要求裝冷氣。考慮到租客方便，她新裝了空調，但很快發現，線路只能承受30安培的電流，空調和烘乾機等其他設備不能同時使用，否則容易跳閘。必須擴容電表，重新分布線路。但需要經過太平洋瓦電批准牌照、進行安裝才行。

Joyce沒想到，太平洋瓦電的批准和建設一拖再拖。去年12月，公司人員說到今年3月可安裝，結果一直拖到5月乃至7月。她家的工程頗為複雜，不僅需要太平洋瓦電批准牌照、安裝電表，需要自己聘請電工師傅安裝配電盤，還需要請市府檢查員檢查相應線路安全。

7月1日本來是安裝日，Joyce大早趕到房子所在地，卻被太平洋瓦電告知，要2日才能安裝。只好請電工師傅回家，次日再來。並去市政府辦理檢查延期一天。然後逐個通知租客們，抱歉地說，第二天還要斷電一天。1日晚上，她收到太平洋瓦電的資訊說，1日是高溫，公司啟動緊急應急狀態，不能保證2日普通項目的安裝。「心裡面很忐忑。」

2日一大早，Joyce趕到現場，心裡念叨著，「千萬別出什麼幺蛾子。」還好太平洋瓦電的五輛工程車開來，七名工作人員開始工作，有人高空作業，有人地面作業，有人路上指揮交通，有條不紊。電工師傅更是全力以赴，新舊配電盤不到兩小時搞定。市府檢查員上午11時按時到達，四個配電盤的檢查一次通過。太平洋瓦電立刻接手工作，不到中午就大功告成。「我都不敢相信自己的耳朵！至少三方面合作，嚴絲合縫，缺一個都不行。通常，檢查延期，不一定能約到第二天。斷電升級工程，也需要一整天，這麼大熱的天，斷電一天，租戶多熱。沒想到，只斷電半天，就恢復供電。租戶用空調，不再擔心跳閘了。」

Joyce說，雖然大家都在投訴電力公司的問題，她也覺得公司堪比衙門，申請過程不給理由一拖再拖，但2日的工作人員非常友好，冒著酷熱101華氏溫度安裝，她特別感恩。「看著他們那一張張流淌汗水的臉，我半年來積累的怨氣泄得無影無蹤。電工師傅只是抿嘴笑，想請他吃飯還不肯。感謝每一個人！」

南灣華人房東Joyce 說，申請牌照半年多，太平洋瓦電（PG&E）終於在2日高達...
南灣華人房東Joyce 說，申請牌照半年多，太平洋瓦電（PG&E）終於在2日高達華氏101度的當天，安裝升級電表完畢，四戶房的空調可以使用，租客能在酷熱天氣降溫了。（Joyce供圖）
南灣華人房東Joyce 說，申請牌照半年多，太平洋瓦電（PG&E）終於在2日高達...
南灣華人房東Joyce 說，申請牌照半年多，太平洋瓦電（PG&E）終於在2日高達華氏101度的當天，安裝升級電表完畢，四戶房的空調可以使用，租客能在酷熱天氣降溫了。（Joyce供圖）
南灣華人房東Joyce 說，申請牌照半年多，太平洋瓦電（PG&E）終於在2日高達...
南灣華人房東Joyce 說，申請牌照半年多，太平洋瓦電（PG&E）終於在2日高達華氏101度的當天，安裝升級電表完畢，四戶房的空調可以使用，租客能在酷熱天氣降溫了。（）
南灣華人房東Joyce 說，申請牌照半年多，太平洋瓦電（PG&E）終於在2日高達...
南灣華人房東Joyce 說，申請牌照半年多，太平洋瓦電（PG&E）終於在2日高達華氏101度的當天，安裝升級電表完畢，四戶房的空調可以使用，租客能在酷熱天氣降溫了。（Joyce供圖）

租客 華人 加州

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