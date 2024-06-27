2024 SelectUSA傳捷報 台灣新創代表團到矽谷找機會

台灣有九家新創企業入圍美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）分組決賽，會後到矽谷參與新創投資論壇。（記者江碩涵／攝影）

美國商務部主辦的「選擇美國投資 高峰會」（SelectUSA Investment Summit）6月23至26日在馬里蘭州舉行，這次台灣有九家新創企業入圍 分組決賽，數量是全球之冠，其中，台灣經濟部培育的安德斯醫學獲選全球健康科技（HealthTech）領域分組第一名，得以進入全球總決選，台灣也成為這次唯一進入世界決選的亞太國家。

經濟部長郭智輝在美東selectUSA展後，前往美西矽谷 台灣新創論壇現場，為這次的台灣新創表現表達肯定鼓勵，且對台灣新創或中小企業走進國際市場會給予堅定支持。

今年投資高峰會邁入十周年，其中SelectUSA Tech Program新創競賽吸引來自全球37個國家、超過260家新創參與，除了健康科技外，還有軟體與資通訊（ICT/Software）、潔淨科技（CleanTech）及開放科技（Open Tech），共有四大領域、八個分組。

這次台灣有九家新創企業入圍分組決賽，數量是全球之冠。而比賽規則是，在美國進行分組決賽後，選出分組冠軍共八家新創，將爭取世界決賽，值得注意的是，台灣安德斯醫學新創公司不僅過關斬將獲得分組冠軍，也成為亞太地區唯一進入全球決賽的新創公司。

SelectUSA峰會期間，經濟部首次在華府舉辦「台灣新創之夜」，匯聚美國在台協會、各州政府代表、全球台灣研究中心（GTI）、北美洲台商商會聯合總會等超過120位產學研與投資人參與。美東與華府地區是醫療生技、資安等新創重要基地，19家台灣新創團隊現場路演（pitch），美國在台協會處長孫曉雅也親自出席與支持，成功鏈結台灣新創對接美國商機。

受矚目的安德斯醫學是由台大醫學院醫師組成的研究團隊，手握多項專利與技術，專門研發創新微創手術和影像醫材，尤其是氣切影像套組及嬰幼兒專用呼吸道影像通條等。另外值得注意的新創團隊還有免疫細胞療法RephImmune，以及開發自動駕駛的台灣智慧駕駛公司（Turing）等。

矽谷是全球科技新創重鎮，擁有全美超過40%的新創投資。台灣新創代表團參加完SelectUSA峰會後前往矽谷，舉辦一系列新創論壇與投資鏈結交流活動，吸引當地創投目光。

郭智輝出席論壇時也勉勵台灣新創代表團。他表示，台灣年輕創業者應積極創新，期望新創透過參與SelectUSA活動激發更多創意，把握AI時代的先機，讓台灣在全球科技領域繼續發光發熱。