科技男有魅力但穿著糟糕 時尚顧問鐘點費500元有市場
據「舊金山標準報」（San Francisco Standard）報導，隨著科技公司的首席執行長們風格日漸炙手可熱，科技員工們也正在聘請時薪 500 美元的時尚顧問打理自己。
多年來，說到時尚，舊金山沒有什麼可看的；而看得到的，你寧願不看。「GQ 」雜誌曾經刊登了一篇標題為 「CTRL+ALT+DEL：矽谷 15 個衣著最差的男人 」的文章。
不過，疫情之後，科技人員似乎已經意識到，除了不合身的公司品牌 T 恤和絨衫，還有更多值得穿的衣服。這包括曾經是時尚罪人的查克伯格（Mark Zuckerberg），今年春天，查克伯格的一張照片成了熱門話題，照片中的他一改往日凱瑟式的短髮，留起了捲髮，戴著銀鍊，人們稱： 查克伯格現在是個帥哥了。
其他科技男也成為了時尚偶像。本月早些時候，經常穿著黑色皮夾克的輝達（Nvidia）首席執行長黃仁勛（Jensen Huang）在一次會議上被拍到在一位女性胸前簽名。
在過去十年中，甘特（Kimberly Gant）一直在灣區為人們設計造型。她的收費標準從 500 美元到 1200 美元不等，包括一次上門風格諮詢和一次三小時的購物之旅。根據客戶選擇的服務項目，從色彩和圖案分析到衣櫥回顧再到個人購物，價格只會從這裡開始上漲。
在甘特每年的 100 多位客戶中，絕大多數都從事技術工作，其中約 40% 是男性。她說，她看到技術人員 「慢慢開始認識到自己穿著的重要性，以及穿著如何反映他們的生活。人們對時尚和風格的整體認識正在提高」。
在評估每一件服裝時，甘特首先看是否合身，然後是顏色和圖案。每當客戶試穿一件衣服時，她都會用這個標準來衡量，同時還要看 客戶是否感覺良好。
客戶盛讚這種方法的高效，整個過程讓他們重新找回了時間，再也不用在網上購物，也不用像以前那樣不停地退貨了。
舊金山也有人利用科技本身來解決行業的時尚困境，24 歲的陳凱文（音譯，Calvin Chen）在創辦自己的公司 Kopia 後不久，於今年一月搬到了舊金山。這家由 Y Combinator 支持的初創公司利用人工智慧來幫助改善網購時虛擬試穿服裝的過程。
在過去幾周內，他一直在訓練一種算法，以創建一個人工智慧個人造型師。他說，Kopia 已經有 「幾百名 」測試者為人工智慧造型師支付了 30 美元的固定費用。很快，他計劃為這項功能推出 20 美元的包月費用。絕大多數客戶都在舊金山。
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