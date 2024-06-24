預算公聽會最後一天 百名基礎勞工抗議削減權益預算

華裔勞工在舊金山市議會預算委員會上發聲反對削減勞工權益保護預算。（記者李怡╱攝影）

24日是舊金山 年度預算 提案，向公開向民眾徵求意見的最後一天，。由數百名舊金山基礎勞工與社區組織組成的民眾預算聯盟（People's Budget Coalition），在舊金山市政廳台階上舉行集會，以反對「保護工人階級權益的預算削減。」

預計集會結束後，聯盟成員還將參加舊金山市議會預算和撥款委員會會議。本次委員會會議是公眾對市長的預算提案發表評論的最後機會。

目前，市長的年度預算提案包括大幅削減關鍵的工人權利教育和外展計畫、青年和過渡年齡青年資源和計畫、緊急租賃援助計畫、自由城市學院計畫、心理健康服務和暴力預防計畫。

為了避免加劇經濟、住房和公共安全危機，聯盟要求市議會成員停止支持還未實施或無法在期限內完成的項目預算，並呼籲市政府支持已被證明有效的現有城市服務計畫，而不是發起新的措施。此外，聯盟還要求舊金山維持和擴大現有住房、公共安全和經濟發展。

民眾預算聯盟是由 100 多個社區組織和工會組成的強大聯盟，其中包括預算正義聯盟、無家可歸者緊急服務提供者協會 (HESPA)、拉丁裔平等組織和Equity Coalition、SF Rising 和 Jobs 與 Justice San Francisco，以上這些組織，服務於貧困人口。