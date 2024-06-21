世界日報獨家追查盛桃案 發現越裔楊氏父子的內幕

屋崙亞裔市長盛桃上任約一個月，於2023年2月7日到華埠拜年，給商戶送上新春祝福。其小額紅包由楊英雄提供。（記者劉先進／攝影）

FBI（聯邦調查局）20日凌晨突襲屋崙 亞裔市長盛桃（Sheng Thao）住所，震驚灣區政壇和亞裔社區。同時被查的還有Cal Waste Solutions公司的越南 華裔東主楊子忠（David Duong）和兒子楊英雄（Andy Duong）的住所。FBI還未透露，為何要突襲盛桃和楊氏住所。而從交往歷程來看，楊氏父子是盛桃長期、堅實的支持者，雙方關係密切。

楊氏父子因非法競選捐款給盛桃等民選官員而被獨立監督機構屋崙道德委員會調查多年。楊子忠所有的越南裔商會還資助盛桃前往越南進行貿易訪問。

早在2022年3月14日，楊子忠就協同屋崙華促會理事會主席莊錦鎮等人宣布，捐贈8萬元，幫警局購買6架無人機，組建無人機執法分隊。莊錦鎮回憶說，警局提出沒有資金購買無人機，他首先致電楊英雄求助。不到24小時，楊英雄和父親楊子忠拍板全額捐獻近8萬給華促會，資助警局購買無人機。「我當時覺得他們非常慷慨。」

時任市議員盛桃，市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）辦公室代表等人都出席了楊的宣布記者會。

楊子忠曾說，自己是越南華僑，父親是華裔，母親是越南裔。他一周要四次到華埠 購物，對華埠社區頗有感情。犯罪肆虐，華埠也受到衝擊。「當我從華促會得知，警局需要無人機，需要近8萬元捐款，我決定捐出來。我為這筆捐贈而自豪。」

2022年11月23日，盛桃在市府門口宣布勝選的記者會，楊英雄到場參加，還接受媒體訪問。

2023年2月7日，上任一個月的盛桃在莊錦鎮等人的陪同下，到屋崙華埠，沿途給參茸店、餐廳、糕點店商戶拜年，送上新春祝福。記者當時隨行採訪。盛桃給商戶的紅包，均為楊英雄提供。莊錦鎮表示，這是楊英雄主動提供的，紅包內的現金金額很小，「每個一兩元，是遵循華人新年傳統，討個大吉大利。」

民選官員到華埠拜年給紅包，並非首次。在2022年春節，前任屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）也和時任屋崙華埠商會主席陳錫澎一起到華埠拜年，紅包由陳錫澎提供。

知情人士透露，2023年3月底，盛桃會見亞裔社區代表的支持者時，曾公開抱怨，競選市長欠債數萬，希望大家踴躍捐款。其中在現場的支持者，就包括楊子忠父子。