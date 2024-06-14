矽谷2殺妻案被告同法庭現身 關注度天壤之別

上周五（6月7日）兩名涉嫌殺害華人妻子的被告，27歲的陳立人（音譯：Liren Chen）和56歲伊格（John Maxey Yeager）同一時間出現在同一法庭。（本報檔案照片）

上周五（6月7日）兩名涉嫌殺害華人 妻子的被告，27歲的陳立人（音譯：Liren Chen）和56歲伊格（John Maxey Yeager）同一時間出現在同一法庭。然而這兩起時間相近，性質也相似，甚至連受害人姓氏拼寫都一樣的案件，只因為陳立人和于軒一清華畢業、谷歌 工作的精英標籤，受到的關注程度卻有著天壤之別。

余鶯鶯（音譯：Yingying「Dawn」 Yu ）今年元旦後失聯，1月8日其雇主報案。警方調查發現伊格曾在去年12月31日晚對余鶯鶯有家暴 行為，鄰居家的監控器曾拍到余鶯鶯從家中逃跑並大喊「救命，救命」，伊格在後追趕。余鶯鶯還反覆詢問他是否要打死她，最後在伊格的強迫下跟他回家。伊格1月11日因涉嫌家暴被捕。在接受偵訊時承認，12月31日用繩索勒死妻子，棄屍聖塔克魯茲山。警方1月13日找到疑似是余鶯鶯的遺骸。

于軒一（音譯：Xuanyi Yu）與陳立人夫妻1月15日和一名朋友在家中吃晚餐。期間朋友發現陳立人行為舉止異樣，沈默寡言、目光呆滯。次日朋友嘗試致電二人無果，上門查看，透過窗戶看到陳立人跪在地上，雙手舉在空中，外套和襪子上似乎有血跡，於是報警。警官抵達後發現于軒一已經死亡，並逮捕了陳立人。根據死者傷勢，警官推測陳立人曾用手不斷打于軒一的頭部。

兩起案件的細節顯示，余鶯鶯和于軒一都在生命結束前經歷了極大的痛苦與絕望。記者曾在法庭外遇到一位自稱認識陳立人和于軒一的華人男子。據他描述，與身高192公分的陳立人相比，于軒一矮小纖瘦，「如果陳立人伸直胳膊按住她，她根本連夠都夠不到他」。而伊格除了涉嫌家暴、殺人，還有棄屍掩蓋行為，更加惡劣。

兩起案件發生後，主流媒體只對案情進行簡單的報導，在現階段沒有追蹤案件進展。但中文媒體和華人群眾僅對陳立人案表現出濃厚興趣。陳立人被捕後，因住院五次缺席提審，可是每次前來旁聽或透過網路看直播的華人只增不減，社群討論熱度也居高不下。

而伊格案從提審到認罪聽證會都無人問津。在第一次認證聽證會上旁聽的除余鶯鶯的家人外，只有本報記者。

上周五，兩位被告的第二次認罪聽證會在同一時間、同一地點舉行。他們都身穿紅色囚衣，伊格坐在被告席的最左側，陳立人坐在最右側。現場除了中文媒體，還有幾名來旁聽的華人，不過人數已經沒有之前多。當法官處理完陳立人案後，在場華人便隨即離開，很明顯大家都是為何而來。

此前就有到法庭旁聽陳立人案的華人表示，同一時期還有其他案件發生，只有「谷歌工程師殺妻」案在華人社區引起關注，甚至在中國國內也傳得沸沸揚揚，應該與二人「名校畢業」和「大廠上班」的標籤脫不了關係。

目前兩起案件都仍在認罪聽證階段。伊格案將於8月30日上午9點開庭。陳立人案將於10月4日上午9點開庭。