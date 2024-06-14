我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Meta創辦人查克柏格 太浩湖濱豪宅占地十英畝公開

被判罪、財務困難...拜營為川普祝壽 列出78項「成就」反諷

矽谷2殺妻案被告同法庭現身 關注度天壤之別

記者葛歆睿 / 聖他克拉拉縣即時報導
上周五（6月7日）兩名涉嫌殺害華人妻子的被告，27歲的陳立人（音譯：Liren Chen）和56歲伊格（John Maxey Yeager）同一時間出現在同一法庭。（本報檔案照片）
上周五（6月7日）兩名涉嫌殺害華人妻子的被告，27歲的陳立人（音譯：Liren Chen）和56歲伊格（John Maxey Yeager）同一時間出現在同一法庭。（本報檔案照片）

上周五（6月7日）兩名涉嫌殺害華人妻子的被告，27歲的陳立人（音譯：Liren Chen）和56歲伊格（John Maxey Yeager）同一時間出現在同一法庭。然而這兩起時間相近，性質也相似，甚至連受害人姓氏拼寫都一樣的案件，只因為陳立人和于軒一清華畢業、谷歌工作的精英標籤，受到的關注程度卻有著天壤之別。

余鶯鶯（音譯：Yingying「Dawn」 Yu ）今年元旦後失聯，1月8日其雇主報案。警方調查發現伊格曾在去年12月31日晚對余鶯鶯有家暴行為，鄰居家的監控器曾拍到余鶯鶯從家中逃跑並大喊「救命，救命」，伊格在後追趕。余鶯鶯還反覆詢問他是否要打死她，最後在伊格的強迫下跟他回家。伊格1月11日因涉嫌家暴被捕。在接受偵訊時承認，12月31日用繩索勒死妻子，棄屍聖塔克魯茲山。警方1月13日找到疑似是余鶯鶯的遺骸。

于軒一（音譯：Xuanyi Yu）與陳立人夫妻1月15日和一名朋友在家中吃晚餐。期間朋友發現陳立人行為舉止異樣，沈默寡言、目光呆滯。次日朋友嘗試致電二人無果，上門查看，透過窗戶看到陳立人跪在地上，雙手舉在空中，外套和襪子上似乎有血跡，於是報警。警官抵達後發現于軒一已經死亡，並逮捕了陳立人。根據死者傷勢，警官推測陳立人曾用手不斷打于軒一的頭部。

兩起案件的細節顯示，余鶯鶯和于軒一都在生命結束前經歷了極大的痛苦與絕望。記者曾在法庭外遇到一位自稱認識陳立人和于軒一的華人男子。據他描述，與身高192公分的陳立人相比，于軒一矮小纖瘦，「如果陳立人伸直胳膊按住她，她根本連夠都夠不到他」。而伊格除了涉嫌家暴、殺人，還有棄屍掩蓋行為，更加惡劣。

兩起案件發生後，主流媒體只對案情進行簡單的報導，在現階段沒有追蹤案件進展。但中文媒體和華人群眾僅對陳立人案表現出濃厚興趣。陳立人被捕後，因住院五次缺席提審，可是每次前來旁聽或透過網路看直播的華人只增不減，社群討論熱度也居高不下。

而伊格案從提審到認罪聽證會都無人問津。在第一次認證聽證會上旁聽的除余鶯鶯的家人外，只有本報記者。

上周五，兩位被告的第二次認罪聽證會在同一時間、同一地點舉行。他們都身穿紅色囚衣，伊格坐在被告席的最左側，陳立人坐在最右側。現場除了中文媒體，還有幾名來旁聽的華人，不過人數已經沒有之前多。當法官處理完陳立人案後，在場華人便隨即離開，很明顯大家都是為何而來。

此前就有到法庭旁聽陳立人案的華人表示，同一時期還有其他案件發生，只有「谷歌工程師殺妻」案在華人社區引起關注，甚至在中國國內也傳得沸沸揚揚，應該與二人「名校畢業」和「大廠上班」的標籤脫不了關係。

目前兩起案件都仍在認罪聽證階段。伊格案將於8月30日上午9點開庭。陳立人案將於10月4日上午9點開庭。

華人 家暴 谷歌

上一則

詐欺猖獗 加州檢察長母親也曾被詐騙 差點匯款...

下一則

超慘 舊金山華埠100多華人遭龐氏騙局損失4千萬美元

延伸閱讀

竊美電動車專利技術 1中國居民認罪

竊美電動車專利技術 1中國居民認罪
谷歌殺妻案凶宅掛牌 賣家經紀：雙方決定

谷歌殺妻案凶宅掛牌 賣家經紀：雙方決定
陳立人第2次認罪聽證 入獄近半年明顯發福

陳立人第2次認罪聽證 入獄近半年明顯發福
谷歌殺妻案凶宅細節揭露 雙方皆同意出售 還曾被偷竊過

谷歌殺妻案凶宅細節揭露 雙方皆同意出售 還曾被偷竊過
谷歌工程師殺妻案開庭 陳立人入獄近半年明顯發福

谷歌工程師殺妻案開庭 陳立人入獄近半年明顯發福

熱門新聞

最新調查數據顯示，與其他科技中心相比，矽谷2022年至2023年的科技薪資降幅最大。（取自Pexels）

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

2024-06-12 16:28
圖為亞裔社區和FBI展開線上、線下對話的情景。（記者劉先進╱翻攝）

石油大亨入境美國遭盤問十小時超氣 此生不再來美國

2024-06-08 20:03
谷歌工程師殺妻案6月7日在聖他克拉拉縣法院再度開庭，進行第二次認罪聽證會。（記者葛歆睿 / 攝影）

谷歌工程師殺妻案開庭 陳立人入獄近半年明顯發福

2024-06-07 18:09
代理調查副主任沙維斯證實，警方逮捕了射殺入室盜竊賊的屋主，目前地檢長還未決定起訴何種罪名。（記者劉先進╱攝影）

射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕

2024-06-13 02:20
這件青銅器上有12個頭大象，從側面證明這種動物曾經生活在中國長江以及黃河中游。（記者葛歆睿 / 攝影）

「世界最古老的冰箱」 曾楚時代古文物 穿越時空來美展出

2024-06-12 19:06
加州新冠檢測陽性率不斷上升，廢水檢測顯示各地新冠病毒含量上升，灣區已成重災區。（取自Pexels）

加州新冠升溫 灣區成重災區 廢水檢測全州病毒含量最高

2024-06-13 02:19

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌