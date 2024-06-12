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紀錄⽚導演周敏 講述150年來華⼈被歧視壓力

記者楊逸辰／舊金山即時報導
舊金山圖書館Koret音像廳6月8日舉辦華裔紀錄片活動，主題是「華人的犧牲與貢獻」。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山圖書館Koret音像廳6月8日舉辦華裔紀錄片活動，主題是「華人的犧牲與貢獻」。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山圖書館Koret音像廳6月8日舉辦華裔紀錄片活動，主題是「華人的犧牲與貢獻」，活動主要中心人物是舊⾦⼭灣區記者、紀錄⽚導演周敏。

活動中提到的三部影片聚焦美國華人的故事，分別是「⼀英⾥」、「我的58個叔叔」和「聲⾳：河⾕上的華裔⼥性」。周敏表示，從華⼈來到北美洲的第⼀天起，他們就艱⾟地在這⽚⼟地上勞動、耕耘， 華⼈漁⺠是商業捕漁業開創者之一，華人農民們更是把許多沼澤變成果園和良⽥。 此外，華人們還在19世紀中期完成了⼀項不可能的任務—讓鐵路翻越了內華達⼤⼭，在第⼆次反法⻄斯戰爭中，多達兩萬多名華裔⼠兵為美國參戰，很多⼈那時還沒有資格成為美國公⺠。

150多年來華⼈經歷了種種歧視和排斥。 1882 年的「排華法案」 掀起了美國史上絕無僅有的排華浪潮。 21世紀的今天，華⼈也常受到各種不公平的對待。周敏認為，華裔美國人為美國的建設貢獻非常之大，他們的故事值得被通過紀錄片的方式述説。

「⼀英⾥」是一部紀念加州蒙特瑞灣華人漁村歷史的短紀錄片。周敏特別把此片敬獻將這個故事告訴給她的朋友、漁村第五代後人羅金愛（Gerry Low-Sabado）。大約在1851年，幾艘從中國廣東出發的木船順著太平洋洋流和風力的帶領，飄洋過海來到了北美洲。不幸的是，有一艘船在蒙特瑞灣附近觸礁沉沒。倖存者們上岸後，發現了這裡豐富的鮑魚資源，於是定居下來。隨後，華人漁村漸漸繁盛，開啟了加州的商業捕魚。然而，不幸的是，1906年5月14日的一場神祕大火，將漁村燒毀殆盡，華人漁民從此逐漸被排擠出蒙特瑞灣的捕漁業。周敏還在製作這部電影的續作「鮑魚村」以追尋大火的起因。

「我的 58 個叔叔」是周敏正在拍攝的一部紀錄片，講述的是二戰期間中華民國空軍學員到美國來受訓的故事。在1942年到1948年期間，有大約五百位中華民國空軍隊員被選中來到美國接受訓練。在嚴格的飛行訓練中，由於人為、機械、氣象、地勤人員不足等各種問題，訓練中傷亡事故比例很大。在美國訓練中去世的五十八位中華民國空軍人員被安葬在美國，其中一位士兵的侄女李安在七十多年后歷經千辛找到她的二叔，更找到了其他五十七位被人遺忘的空軍成員們。

「聲⾳：河⾕上的華裔⼥性」是周敏正在拍攝的一部講述華裔女性故事的紀錄片，聚焦沙加緬度中谷農業區（該地區最早的農業區之一）的女性。19世紀後半葉，華人受到美國主流社會的歧視和排擠，與此同時，華人女性在華人內部也因文化傳統環境的原因被歧視。

周敏說，華人女性受到最多的歧視，她們的生命仿佛就是在生孩子，但是她們的貢獻遠大於此，她們的故事從來沒有人傾聽，所以這是她去講述的目的。

舊⾦⼭灣區記者、紀錄⽚導演周敏主講「華人的犧牲與貢獻」。（記者楊逸辰／攝影）
舊⾦⼭灣區記者、紀錄⽚導演周敏主講「華人的犧牲與貢獻」。（記者楊逸辰／攝影）

華人 華裔 歧視

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