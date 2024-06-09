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衛理校長徐建國拜會校友、開拓衛理學生交流與升學機會

記者徐蓓蓓╱庫比蒂諾即時報導
衛理女中灣區校友會創會會長胡為美為徐建國校長美國行多方聯絡。 （記者徐蓓蓓/攝影）
衛理女中灣區校友會創會會長胡為美為徐建國校長美國行多方聯絡。 （記者徐蓓蓓/攝影）

衛理女中校友會6日在聖荷西舉辦「與校長共進午餐校友會」，為從台北遠到而來的徐建國校長即將造訪南灣山麓（Foothill College）和迪安薩（De AnzaCollege）兩大社區學院，以及西谷學院（West Valley College）和米慎學院(Mission College）加油打氣。徐建國校長在任職衛理女中之前，曾經擔任建中校長。北加建中校友也參加了當天活動。

徐建國表示，本次來美主要目的是拜會北加、南加與美東的衛理校友，讓校友了解學校現況與未來發展；參訪知名大學、社區學院和高中開拓衛理學生交流與升學的機會；感謝在美建中校友過去幾年對自己辦學的幫助，促進衛理與建中兩校校友的交流。

徐建國提到近年台灣的教育統計顯示，大學生轉系和休學比例高達27%，可見高中和大學讓學生了解自己，找到自己天命或生命熱情的探索方面仍不足。而美國特別是加州，兩年制或年制社區學院發達，歷史悠久，是介於中學與高教之間很棒的銜接設計，也是目前台灣高等教育所欠缺的。

徐建國認為下列情況的高中學生比較適合念社區學院：前五個學期學業成績百分比不夠好，繁星推薦管道無法如願錄取的學生；學科能力測驗成績不夠高，申請入學管道無法如願錄取喜歡校系的學生；對出國留學有意願、有憧憬、但是還沒有做好充分預備的學生，或經濟條件較弱的學生。

徐建國此行與北加的山麓和迪安薩兩大社區學院，以及西谷學院和米慎學院都有簽訂合作備忘錄。合作學院每年給予衛理女中高中部畢業生入學資格兩名；衛理女中每年暑期為對方學院學習中文為外語的學生，提供交流學習與研究教育制度的機會10名。

衛理女中灣區校友會創會會長胡為美表示，徐建國校長在教育界38年，從知名的建中男校到全寄宿的衛理女中擔任校長，在台灣教育界引起轟動。他以教育家的直覺看到了將來台灣的需要。他關心在少子化和激烈競爭的背景下，台灣學子如何能展開國際視野，獲得更多的機會。

北加建中校友會會長王成淵表示，徐建國校長有很多年的貢獻，也因為徐校長，才有機會和衛理女中結緣。

衛理女中校友會舉辦「與校長共進午餐校友會」，為從台北遠道而來的徐建國校長（後排居...
衛理女中校友會舉辦「與校長共進午餐校友會」，為從台北遠道而來的徐建國校長（後排居中）加油打氣。（記者徐蓓蓓／攝影）

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