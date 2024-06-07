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谷歌工程師殺妻案開庭 陳立人入獄近半年明顯發福

記者葛歆睿 / 聖他克拉拉縣即時報導
谷歌工程師殺妻案6月7日在聖他克拉拉縣法院再度開庭，進行第二次認罪聽證會。（記者葛歆睿 / 攝影）
谷歌工程師殺妻案6月7日在聖他克拉拉縣法院再度開庭，進行第二次認罪聽證會。（記者葛歆睿 / 攝影）

谷歌工程師殺妻案6月7日在聖他克拉拉縣法院再度開庭，這也是第二次認罪聽證會。雖然當日案件在司法程序上沒有取得任何進展，但得知聖縣法醫驗屍官辦公室（Office of the Medical Examiner-Coroner）已經出具了死者的屍檢報告，不過辯檢雙方都對報告中的具體內容保持緘默。預計被告將在10月4日下次開庭時進行無罪抗辯。

陳立人（音譯：Liren Chen）因1月16日涉嫌殺害妻子于軒一（音譯：Xuanyi Yu）被捕，至今入獄已經將近半年。第二次認罪聽證會當日，他身穿紅色囚服坐在法庭被告席上，明顯可見略微有些發福，但似乎精神狀態不佳，幾次閉目養神。

在法官進行到陳立人案件之前，他的代理律師施羅德（Wesley Schroeder）先後兩次走到被告席與他耳語交談，還遞給了他一個黃色文件袋，後經律師本人證實其中裝的是于軒一屍檢報告。

這次陳立人聽證會的時間不超過3分鐘，施羅德向法官表示，最近收到「許多醫學資料」，並以他將在8月時處理另一個案件的冗長審判為由，申請擇期在9月中旬之後進行下次認罪聽證會。經過與負責本案的聖縣檢察官嘉德伯格（Michael Gadeberg）協商， 法官最終將時間定於10月4日上午9時。

嘉德伯格在庭外接受媒體採訪時確認，施羅德所提到的「醫學資料」是指于軒一的屍檢報告，但他拒絕現在透露最致其死亡的關鍵原因，表示如果陳立人不認罪，會在初步聽證會（Preliminary Hearing）時和其他所有證據一起呈交給法官。

施羅德則告訴媒體，他還沒來得及完全審閱長達數百頁的「醫學資料」，除了屍檢報告，他還申請了其他許可他獲得的證據，但無法過多透露，只說「這個案件是有一些事情可談的」。此外，他十分肯定地表示，一定會按照絕大多數犯罪案件的辯護策略，進行無罪抗辯，也就是不認罪，為陳立人保留更多選擇。

陳立人的代理施羅德十分肯定地表示，一定會按照絕大多數犯罪案件的辯護策略，進行無罪...
陳立人的代理施羅德十分肯定地表示，一定會按照絕大多數犯罪案件的辯護策略，進行無罪抗辯，也就是不認罪，為陳立人保留更多選擇。（記者葛歆睿 / 攝影）

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