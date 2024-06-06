挺台灣青鳥行動登紐約時報廣場 矽谷名人謝凱婷推動

謝凱婷說，看到代表台灣民主的青鳥在紐約時報廣場飛翔，她超激動的站在那裡流淚，因為終於成功讓台灣青鳥上架了。（謝凱婷提供）

為響應台灣「青鳥行動」，海外台僑自發組織的「海外青鳥公媽應援團」4日在紐約時報 廣場（Times Square）舉辦聲援集會，逾百人到場支持，當天開始並以24小時不間斷影片輪播，向全世界傳達台灣民主的價值。其中「海外青鳥公媽應援團」的媒體聯絡人是來自矽谷的謝凱婷（Katie Hsieh），她也為了活動，親自從舊金山灣區 飛去紐約支援響應。

謝凱婷說，看到代表台灣民主的青鳥在紐約時報廣場 飛翔，她激動地站在那裡流淚，因為終於成功讓台灣青鳥上架了。她說，這段經歷讓她永生難忘，最初她只是看到網路訊息想要捐款，後來才發現這場活動因為是「完全去中心化」的，是許多海外關心台灣的僑胞自發組織成立的，因此跳下去跟著大家一起努力打拚。

她從5月28日接到電話開始忙碌，因為力求24小時不斷電的運作，因為這是一份多國多時區接力工作。謝凱婷說，很難相信這是一個沒有組織，也沒有所謂的「發起人」，光靠大家的能力和愛台灣的心就完成的大事。

七天內，「海外青鳥公媽應援團」完成了紐約時報廣場的全幅廣告電視牆，從設計、文案、動畫影片全都一手包辦，一天內讓募款網站上線，三小時內達標募款8萬美元，展現最終成果。

謝凱婷說，整個團隊沒有所謂的發起人和英雄，有的只是團結、愛台灣的心，沒人爭相曝光，大家都低調不願受訪，而她自己也出於一股想支持台灣的心，從舊金山灣區飛去紐約支援，並協助後續的媒體採訪事宜。

「海外青鳥公媽應援團」影片內容包括珍珠奶茶、同婚和民主燈塔等圖樣，30秒鐘的動畫影片出現斗大的「台灣」英文字樣，加上台灣黑熊、鳳梨、珍珠奶茶等代表圖樣．隨後出現「民主燈塔」、「平等堡壘」與象徵平權的彩虹及投票印章圖案，「自由昌盛」、「創新蓬勃」、台北101大樓，最後出現「堅強屹立」及呼籲「與台灣堅強站在一起」。