羊群出任務 助聖他克拉拉縣防野火

Diana帶著家中孩童追羊，小朋友第一次看到羊群執行任務感到好奇與興奮。（受訪者提供）

野草在冬季大雨的滋潤後，在荒地瘋狂生長，進入夏季階段就會因缺雨水變成乾燥的枯草。這些乾枯的野草成為加州 野火的燃料，一觸即發。由於部分地區除草不易，聖他克拉拉縣在五到六月間派出羊群清除野草，成為民眾來到公園遊玩的意外驚喜。

居住在南灣的Diana Lin聽到鄰居說羊群來吃野草，就帶著家中的孩童前去追羊。上千隻的羊群在Communication Hill啃食野草，引起小孩子的好奇心，向家長詢問各種有關羊的問題。Diana表示，這是一個寓教於樂的機會，可以教小朋友關於自然生態的關係，她會藉機向小朋友教育關於野火的知識。

華裔 居民Rosalyn居住在Communication Hill附近，每天都可以看到羊群在移動，即時報給想追羊的鄰居消息。她表示，居住的這五年間都沒有遇到周遭發生過野火，顯見縣府的政策有效果。

建議想要追羊群的民眾，可在Communications Hill 公園空地找到羊群。羊群可能移動在任何的聖縣公園內，縣府並沒有公告出沒地點。天氣炎熱時，空地附近並無遮蔽物，建議攜帶防曬用品。或是找傍晚較不炎熱時前往，太早則可能撲空，羊群大約中午過後才出現。

聖他克拉拉縣公園局（Santa Clara County Parks & Recreation Department）表示，五月初開始有一千隻羊被帶到Calero縣公園的 Rancho San Vicente 入口處。這項既環保又經濟實惠的防野火方式， 讓山羊或牛群吃掉園內的侵入性植物，不光填飽羊群的肚子，實際上是在幫助縣府大片難以除草的公園空地中，清出防禦野火的空間。

聖他克拉拉縣公園局還舉例，居民家中的後院，如果草不定期修剪，很快就會雜草叢生。然而聖他克拉拉縣有佔地超過五萬畝的公園，不少地方並不適合機械除草，這時候就需要借助羊群的力量。