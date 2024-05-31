無所不印篆刻聯展 輝達金門大橋皆入印

社員王焱以山水地景為題，設計一款舊金山景物六面印，半月灣雨、九曲花街、金門大橋等著名風景皆在其中。（記者孫愛薇／攝影）

由北美矽谷 印社主辦的「無所不印-兩岸名家暨北美矽谷印社社員篆刻聯展」， 6月1日於硅谷亞洲藝術中心開展，邀請民眾與藝術同好免費入場參觀。展出內容精彩，從古至今、邀集名家作品及融合矽谷特色的經典篆刻，總計展出篆刻150餘件及印屏作品60幅。

「無所不印-兩岸名家暨北美矽谷印社社員篆刻聯展」四大項作品展出，集結美、中、台三地藝術作品的「印雅」單元，分別有篆刻名家薛平南、陳坤一、李螢儒、柯詩安、杜三鑫等；以古物印篆為主的「印藏」，由灣區收藏家張子寧、王文甫、傅勵生、謝瑞華、虞偉國所提供；集結舊金山 風景人文，甚至高科技產業的北美矽谷印社社員作品「印象」；篆刻與書法 息息相關，展出名家書法作品的「印語」。

在「印藏」古篆刻展中，元朝的「元押印」尤為有特色，位在文化交流的中心，元押印匯集了漢書體、外來語、民間圖案及宗教標誌，有圖騰有文字，此次展出品中，多為出土自內蒙古。

「印象」系列則以舊金山在地文化為主，社員以舊金山金門大橋、金山勇士隊甚至高科技公司名作為作品靈感。社員唐振富為高通科技高階主管，以矽谷的科技公司作為印章設計，刻出作品特斯拉與近期股票狂升的輝達，並在輝達篆刻上寫上「推動人工智慧產業改變世界」。

北美矽谷印社副社長暨本次策展人曾慶群，則以童玩味十足的小熊維尼與童謠「兩隻老虎」展出，甚至已英文作為篆刻字體，將傳統的篆刻融入西方與兒童趣味。

北美矽谷印社成立於2017年，目前為北美人數最多的篆刻社團，社團在老師張芮之指導下，目前已逾百位社員。張芮之提到，要在北美發展一個篆刻社團實屬不易，因為與書法畫畫等藝術相比，篆刻是最為麻煩的，要辦成一個展覽需要很多條件下配合才能成。

張芮之對於有興趣接觸篆刻藝術的同好表示，如果要自己刻會比較慢，跟著社團從刻的技術學，大概半年就可以刻印，但是要發展自己的特色，需要長達兩三年時間的醞釀，從最早的秦漢章開始練習，不同的朝代與材料著手，累積印篆的歷史底蘊，發展出屬於自己的風格。

此次策展人之一陳耀姬，同時負責編輯印刷「無所不印-北美矽谷印社專輯」。她表示，篆刻在中國藝術中是很小的一環，但有非常深的歷史與文化背景，又與文字息息相關，北美矽谷印社能在此開展非常難得。