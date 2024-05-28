布里德任命華裔李康儀 為受害者和證人權利辦公室主任

布里德（左）任命華裔李康儀（右）為受害者和證人權利辦公室主任。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德 (London N. Breed) 28日宣布任命李康儀 (Ivy Lee) 為受害者和證人權利辦公室主任。這個辦公室由選民投票 成立，職責是鞏固和協調市政服務，保護受害者和證人的權利。

李康儀是一名民權律師，在公共安全和受害者權利倡議、制定和實施刑事司法政策以及代表暴力倖存者方面擁有數十年的經驗。

過去四年，李康儀任市長辦公室公共安全和受害者權利政策顧問，領導制定警方應對措施的替代方案、加強受害者服務系統並支持刑事司法改革的工作。李康儀上任後，將指導明年新辦公室的組建，包括與市長辦公室、市議會和社區協商制定工作政策。

2022 年 6 月，舊金山選民通過了由市議員司嘉怡（ Catherine Stefani） 倡導的 D 提案即修訂行政法，設立受害者和證人權利辦公室，任務是對受害者的需求進行調查，為需要民事訴訟代理的家庭暴力倖存者確立獲得律師幫助的權利，並制定試點計畫以實現家庭暴力倖存者獲得諮詢權。

布里德表示，公共安全工作必須包括保護受害者和證人。李康儀對整個公共安全系統的了解與市政府部門和社區組織合作的經驗，以及她對暴力倖存者的倡導，將給受害者帶來有力的支持。

李康儀表示，能夠為受害者和倖存者提供服務是她的榮幸。感謝布里德市長對她完成這項重要工作的信任。

司嘉怡表示，長期以來，舊金山忽視犯罪受害者的聲音，因為層層流程、繁文縟節和官僚主義。因此需要D提案來改變這一點。現在，受害者和證人權利辦公室將為有需要的人，包括家庭暴力、性騷擾 和性侵犯的倖存者，提供安全有效的場所來獲取幫助。

此辦公室的第一步，是找出舊金山整體受害者服務和支持網絡中的關鍵問題，將透過對倖存者、直接服務提供者、政策專家、市政府工作人員和民選官員的走訪完成。受害者和證人權利辦公室的職責將側重於改進系統，以應對目前的挑戰。