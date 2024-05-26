黃仁勳首登大聯盟 台灣粉絲暴動

舊金山台灣日25日在屋崙運動家職棒隊主場隆重揭幕，輝達創辦人暨首席執行官黃仁勳擔任開球來賓。他在球場帶起黃仁勳旋風，粉絲圍追堵截，希望拿到簽名和合影。（記者劉先進╱攝影）

2024年舊金山 台灣日25日在屋崙運動家職棒隊（Oakland A's）主場隆重揭幕，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳 首度站上大聯盟開球，他一改以往經典皮衣造型，入境隨俗穿上運動家短袖球衣，第一次投球就直接投到捕手手套內，全場掌聲如雷。與台灣球迷區粉絲互動時，上千球迷將他圍住，請他簽名合影，因為粉絲太瘋狂，不到100公尺球場走廊台階，走了將近30分鐘。 舊金山台灣日25日在屋崙運動家職棒隊主場登場，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳擔任開球來賓。（主辦單位提供）

運動家職棒隊25日對陣休士頓太空人的比賽，隨處可見台灣元素。台鋼Wing Stars啦啦隊表演「雄鷹展翅」，活力四射；台灣饒舌歌手大支的歌曲，節奏分明。12歲登上America’s Got Talent的台灣烏克麗麗演奏家馮羿（Feng E）擔任美國國歌演奏嘉賓，萬眾矚目，尤其變奏時更彈出炫技，讓許多人驚呼他的技巧。更不用提，觀眾席位上，逾四千台灣觀眾一起吶喊加油。 2024年舊金山台灣日邀請輝達創辦人黃仁勳到場支持，引發民眾爭相拍照。（記者劉先進╱攝影）

人工智慧AI教父、科技界當紅炸子雞黃仁勳出場頗為吸睛，民眾紛紛拿起手機瞄準拍攝，只見他並未穿上經典皮衣，而是穿著台灣日特別替他準備的球衣，不僅上面印有NVIDIA及象徵輝達創辦年份的93號，背面也特別印著「HUANG」。

台鋼Wing Stars啦啦隊青春活力。（記者劉先進╱攝影）

輝達創辦人黃仁勳所到之處都引起各種歡呼。（記者劉先進╱攝影）

據了解，黃仁勳25日特地提前進入球場準備，一開始就問誰要教他投球。同時也擔任開球員的矽谷 當地青少棒棒球員蔡承憲，還陪著黃仁勳練了好一陣子，從影片中可以看到黃仁勳專注的眼神，和努力練投的姿態。平常有在打棒球的僑胞私下表示，一般來賓首次開球，通常都無法一球投入捕手的手套中，多半半途就落地，從黃仁勳一口氣可以投這麼遠，看得出來黃仁勳為了這場活動，「有特別練過」。

開完球，黃仁勳特意來到台灣鄉親的席位，和球迷互動。他打趣地說，這是他第一次開球，真的超驚險，他太太是教練，陪他練習，他平常是打桌球。

他更在現場帶起「黃仁勳旋風」。台灣球迷紛紛請他在球衣、球帽各種物品上簽名，更有熱情球迷直接背過身去，讓他簽名在身上。黃仁勳也非常親民，只要有小朋友來，都一定蹲下合影。有球迷拿到合影留念後，開心得大喊大叫，上千粉絲幾乎是暴動的狀態，也有許多不知道的老美觀眾紛紛起身詢問，到底是誰引起這場旋風。

黃仁勳被粉絲包圍，全場水洩不通，不到100公尺的走廊台階，他走了近30分鐘。隨行保全和球場工作人員一路緊張，手拉手清理出一條安全通道，花了30分鐘才協助他離開。

舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪表示，今年是舊金山台灣日活動舉辦以來，人數最多的一次，逾4000台灣鄉親參加，門票早早搶購一空，除了品嘗美食，希望藉由活動凝聚鄉親向心力，大家一起宣傳台灣、行銷台灣，傳遞台灣正面青春活力的形象，也讓更多美國和國際朋友透過活動認識、了解台灣，進一步到台灣旅行觀光，是成功的國民外交。 2024年舊金山台灣日5月25日登場，駐舊金山台北經文處長賴銘琪與逾四千台灣鄉親齊聚一堂，高舉「Go Taiwan」、「Taiwan NO1」的牌子。（記者江碩涵／攝影）

他強調，雖然運動家會離開屋崙，但灣區僑胞會再接再厲，繼續在職棒大聯盟舉辦台灣日活動，希望大家給予支持。

舊金山台灣日主辦單位「T-League北美台灣一級棒聯盟」指出，台灣日運用美國、台灣都為之瘋狂的棒球，共同慶祝台灣多元文化，更連結在地社群，向全世界展現台灣獨特與多元豐富的文化以及台灣精神。