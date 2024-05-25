我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NVIDIA黃仁勳為大聯盟開球 逾四千台灣粉絲暴動 簽名簽到手軟

全美「成人日照服務」每天不到100元 比療養院便宜

NVIDIA黃仁勳首次站上大聯盟 逾四千台灣粉絲暴動

記者江碩涵劉先進／屋崙即時報導
舊金山台灣日25日在屋崙運動家職棒隊主場隆重揭幕，輝達創辦人暨首席執行官黃仁勳擔任開球來賓。他在球場帶起黃仁勳旋風，粉絲圍追堵截，希望拿到簽名和合影。（記者劉先進╱攝影）
舊金山台灣日25日在屋崙運動家職棒隊主場隆重揭幕，輝達創辦人暨首席執行官黃仁勳擔任開球來賓。他在球場帶起黃仁勳旋風，粉絲圍追堵截，希望拿到簽名和合影。（記者劉先進╱攝影）

2024年舊金山台灣日5月25日登場，主辦方「T-League 台灣一級棒聯盟 」今年邀請到輝達創辦人暨執行長黃仁勳擔任開球嘉賓，這是黃仁勳的開球初體驗，他特別穿著印有NVIDIA及象徵輝達創辦年份的93號球衣站上投手丘，他的球衣也特別印著「HUANG」，他第一次投球就直接投到捕手手套內，全場掌聲如雷。

黃仁勳開球後非常親民地到場內與民眾互動，所有台灣粉絲全部一擁而上，擠得水洩不通。也有不少當地觀眾詢問，到底是哪個大人物來到球場。台灣粉絲要求簽名合影，他通通來者不拒，而且非常熱情地與大家互動。有媒體要求黃仁勳跟台灣朋友說聲嗨，他立刻說：「大家好。」

有人問黃仁勳第一次開球感覺如何，他說第一球投得超驚險，差點丟到他的太太，他還說小時候他沒有打棒球，都在打桌球。他光是簽名就簽了至少100人。

據了解，黃仁勳25日特地提前進入球場準備，一開始就問誰要教他投球。同時也擔任開球員的矽谷當地青少棒棒球員蔡承憲，還陪著黃仁勳練了好一陣子，從影片中可以看到黃仁勳專注的眼神，和努力練投的姿態。

平常有在打棒球的僑胞私下表示，一般來賓首次開球，通常都無法一球投入捕手的手套中，多半半途就落地，從黃仁勳一口氣可以投這麼遠，看得出來黃仁勳為了這場活動，「有特別練過」。

2024年舊金山台灣日最後總共吸引逾4000名台灣球迷到場，許多球迷因為沒買到台灣日的票，還特地去買大聯盟一般座位的票，就是希望可以加入台灣日行列。

舊金山台灣日25日在屋崙運動家職棒隊主場隆重揭幕，輝達（NVIDIA）創辦人暨首...
舊金山台灣日25日在屋崙運動家職棒隊主場隆重揭幕，輝達（NVIDIA）創辦人暨首席執行官黃仁勳擔任開球來賓。（舊金山台灣日供圖）

黃仁勳 輝達 舊金山

上一則

矽谷工程師殺妻案凶宅 開價212萬 7天出價截止

延伸閱讀

MLB／舊金山台灣日 NVIDIA執行長黃仁勳開球 亮點是這瓶豆漿

MLB／舊金山台灣日 NVIDIA執行長黃仁勳開球 亮點是這瓶豆漿
這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到
台灣日賽前活動 表演團抵美訪矽谷

台灣日賽前活動 表演團抵美訪矽谷
30億到900億 黃仁勳身價飆

30億到900億 黃仁勳身價飆
生成影音需求旺 黃仁勳：AI下件「大事」來了

生成影音需求旺 黃仁勳：AI下件「大事」來了

熱門新聞

年初矽谷發生華裔谷歌工程師命案，凶宅18日掛牌上市。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

2024-05-19 16:59
Charlotte Russ的孩子在海灘上撿了72個蛤蜊。(翻攝ABC30 Action News YouTube )

這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬

2024-05-23 22:55
金金餐廳要結束營業也引發台灣僑界趕緊去餐廳追憶，駐舊金山台北經濟文化辦事處長(左6)17日攜帶眾多僑領前往捧場。（金金餐廳提供）

矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店

2024-05-17 21:01
Redfin房地產網站在官網上公開案發屋的屋內陳設，屋內乾淨明亮。（截圖自Redfin）

矽谷工程師殺妻案凶宅 開價212萬 7天出價截止

2024-05-25 14:40
比爾蓋茲出現在復刻版查克柏格哈佛大學寢室的場景中。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

查克柏格妻複製當年創業小屋 為丈夫40歲慶生 比爾蓋茲現身

2024-05-18 02:19
金州勇士隊當家明星柯瑞買下的小樓位置。 (谷歌地圖)

勇士柯瑞850萬元買樓 將改建企業總部

2024-05-19 02:15

超人氣

更多 >
3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展

3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默
唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭
校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員

校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員
玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場