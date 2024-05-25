NVIDIA黃仁勳首次站上大聯盟 逾四千台灣粉絲暴動

舊金山台灣日25日在屋崙運動家職棒隊主場隆重揭幕，輝達創辦人暨首席執行官黃仁勳擔任開球來賓。他在球場帶起黃仁勳旋風，粉絲圍追堵截，希望拿到簽名和合影。（記者劉先進╱攝影）

2024年舊金山 台灣日5月25日登場，主辦方「T-League 台灣一級棒聯盟 」今年邀請到輝達 創辦人暨執行長黃仁勳 擔任開球嘉賓，這是黃仁勳的開球初體驗，他特別穿著印有NVIDIA及象徵輝達創辦年份的93號球衣站上投手丘，他的球衣也特別印著「HUANG」，他第一次投球就直接投到捕手手套內，全場掌聲如雷。

黃仁勳開球後非常親民地到場內與民眾互動，所有台灣粉絲全部一擁而上，擠得水洩不通。也有不少當地觀眾詢問，到底是哪個大人物來到球場。台灣粉絲要求簽名合影，他通通來者不拒，而且非常熱情地與大家互動。有媒體要求黃仁勳跟台灣朋友說聲嗨，他立刻說：「大家好。」

有人問黃仁勳第一次開球感覺如何，他說第一球投得超驚險，差點丟到他的太太，他還說小時候他沒有打棒球，都在打桌球。他光是簽名就簽了至少100人。

據了解，黃仁勳25日特地提前進入球場準備，一開始就問誰要教他投球。同時也擔任開球員的矽谷當地青少棒棒球員蔡承憲，還陪著黃仁勳練了好一陣子，從影片中可以看到黃仁勳專注的眼神，和努力練投的姿態。

平常有在打棒球的僑胞私下表示，一般來賓首次開球，通常都無法一球投入捕手的手套中，多半半途就落地，從黃仁勳一口氣可以投這麼遠，看得出來黃仁勳為了這場活動，「有特別練過」。