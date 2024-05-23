櫻桃季到來 華人團購櫻桃卻踩到雷

一些華人團購的櫻桃個頭過小的，破皮裂開的，甚至雙胞胎畸形果很多。（受訪者提供）

進入5月以來，北加各櫻桃園的櫻桃開始成熟，各個品種的紅櫻桃開始上市。5月中旬之後，黃櫻桃也開始現身超市。在萬物皆貴的灣區 ，本地生產的高質量平價大櫻桃，一直受到外州羨慕。不過近來，有希望買到更好價格的華人選擇超市之外的渠道購買，卻不慎踩坑。不僅沒有買到性價比高的櫻桃，售後方面也是受了一肚子氣。

雖然之前一直傳說今天雨水豐沛，櫻桃豐收，並且成熟時間集中，應該價格會壓低。但是5月第一批上市的紅櫻桃價格仍然不菲。Costco裡面2磅要賣到9.99元，Wholefoods這樣的高檔超市，1磅就要賣到這個價格。

與此同時，灣區一些團購群開出的價格就比較吸引人了，大概是16磅28至30元。這樣換算下來，一磅還不到2美元，因此南灣一些華人居民就選擇了團購。雖然16磅的量有點多，想著親朋好友送一點也就差不多可以消費掉。

但是櫻桃送來之後，卻發現品質不佳。個頭過小的，破皮裂開的，甚至雙胞胎畸形果很多。花了近40分鐘逐個挑揀，最後能吃的不過1/3，味道也很一般。不要說送人了，自己都不想吃。可以很明顯地感覺到送來的是流水線篩下來的殘次品。

有華人表示，自己對於櫻桃質量不滿，在團購群裡和賣家理論。誰知對方並沒有道歉的意思，還被拉黑踢出團購群。雖然團購的售後和維權一直就是一個瓶頸，但是商家這樣的態度自己完全不能接受。

也有消費者報告，Home Depot前西裔商販售賣的成箱櫻桃也有類似情況。另有華人前往水果生鮮門店購買，卻幾次撲空。雖然店家說是進貨量少，已經賣完了。但反覆幾次，開始懷疑對方是否發布虛假信息，吸引消費者到店，增加客流。

有消費者表示，往年都會全家前往櫻桃農場採摘櫻桃，櫻桃品質和新鮮度絕對有保證。但是今年天氣炎熱，而且自己出油費、開車兩小時，再花錢購買自己的勞動果實，好像怎麼算都不太合算。

不過隨著紅櫻桃的大量上市，目前各大超市的價格都已經大幅回落。Wholefoods、Trader Joe's 1磅的價格都不到5元，一些華人超市 更有不到2元的好價格。長期享受高物價的南灣居民終於也能實現「櫻桃自由」了。