舊金山媽祖廟來美38年 歡迎年輕人加入團隊
舊金山美國媽祖廟位置就在華埠內，是華埠文化特色之一。美國媽祖廟1986年創立，當時是由「台灣祖廟北港朝天宮」奉請媽祖分靈移駕舊金山，並經由加州政府奉准設廟訂名美國媽祖廟，為紀念媽祖由北港朝天宮分靈乃經祖廟賜名，又稱舊金山朝聖宮，其中「媽祖出巡」活動充滿特色，每年也都受邀參加美國舊金山大遊行，很具看頭。
美國媽祖廟朝聖宮董事長顏榮利表示，由於朝聖宮是由朝天宮分靈而來，過去每隔三、四年，朝聖宮就會到北港進香，這次是首度由朝天宮到朝聖宮參香，兩方交流可以更深入，也希望藉此可以讓媽祖文化更深植人心。
北港朝天宮這次帶來不少具創意的結緣品，像是符令餅乾、媽祖吊飾、米餅、擲杯等。北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，這些媽祖結緣品「時尚感十足」，希望透過年輕化的方式，讓更多人認識媽祖文化，也歡迎外國朋友到台灣觀光，並親自赴北港朝天宮參觀，了解廟宇文化、歷史及建築之美。
顏榮利說，雖然在國外推廣台灣傳統宗教有點難，但他自己希望第二代能認識自己的宗教文化，將信仰「傳承」下去。他說，他兒子從小學三年級開始就一直在媽祖廟裡面服務，擦欄杆、清掃環境，他期盼更多年輕人加入讓推廣工作更活潑，「年輕化是未來的趨勢」，希望藉由北港媽第一次的駐駕，可以開啟更多媽祖外交的機會。
朝聖宮秘書長張世震也是這次活動的幕後功臣之一。他表示，如果有機會，非常想將媽祖文化在舊金山灣區推展開來，也非常歡迎年輕人加入團隊，一起推展媽祖文化，可以讓更多人感受到媽祖帶來的正面能量。
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