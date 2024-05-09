屋崙機場更名案全票通過 「舊金山無法獨占舊金山灣」

屋崙港口局委員會主席萊斯利（Barbara Leslie）。（記者王子涵／翻攝）

屋崙 機場更名案9日下午進行了第二次也是最後一次表決，屋崙港口局委員會以全票贊成的結果通過，原「大都會屋崙國際機場」將正式更名為「舊金山 灣屋崙國際機場」，這也意味著屋崙和舊金山兩市將不可避免地陷入對「舊金山」商標權的法律訴訟。

更名提案得到舊金山市府和該市機場委員會的強力反對，之前舊金山市府律師邱信福（David Chiu）曾兩次發表聲明指出，不惜提起訴訟保護舊金山國際機場（SFO）的商標權。邱信福在最終投票的前一日曾釋出善意，表示願兩市共同合作，避免代價高昂的法律訴訟，幫助東灣各市發展旅遊業，但其聲明並未得到屋崙方面的回復或考慮。

屋崙機場主管西蒙（Craig Simon）表示，屋崙機場是屋崙及東灣各市的經濟引擎，提供3萬個工作崗位，創造16億元的經濟收益。但大部分國內旅客和國際遊客對屋崙的地理位置缺乏足夠的認知，導致機場自2008年以來失去700萬名旅客，39條直飛線路。機場更名是作為目前市場營銷和宣傳的重要一環。

屋崙市市議員加洛（Noel Gallo）到場支持更名提案。他表示，從地理位置上來看，舊金山國際機場並不位於舊金山內，而是位於聖馬刁縣；美式足球隊舊金山49人（San Francisco 49ers）也不在舊金山，而是在南灣的聖他克拉拉市，屋崙市是舊金山灣的一部分，更名將對屋崙和整個東灣的經濟發展有利。

當地一位亞裔官員還表示，當國際旅客想來帶舊金山灣區 旅遊，當輸入舊金山的關鍵詞，只出現了SFO一家機場，這是不合理的，「當你搜索世界上的國際化都市，如倫敦、上海，都會同時出現多個當地的機場供旅客選擇，但當搜索舊金山，屋崙機場並不會出現。」

會議上還引用了退休大法官、舊金山前市議員、前市長候選人柯普（Quentin Kopp）的發言，「舊金山不獨占舊金山灣的商標權，舊金山灣坐落著許多城市。」柯普曾主導灣區捷運延伸至舊金山機場的提案。

在提案通過後，港口局會議的氣氛格外輕鬆，五位委員似乎在宣告這一階段性的勝利。截至發稿前，舊金山市府還未做回應。