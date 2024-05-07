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北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

記者劉先進／屋崙即時報導
山火風險、建築成本高等因素，已導致加州房屋保險大幅上漲。（記者劉先進╱攝影）
山火風險、建築成本高等因素，已導致加州房屋保險大幅上漲。（記者劉先進╱攝影）

山火風險、建築成本高等因素，已導致加州房屋保險大幅上漲，甚至影響房屋交易市場。東灣房產經紀Sylvia Tian 5月7日表示，有客戶曾考慮購買布倫伍德（Brentwood）山上一棟房子，讓保險公司報價後發現，年度房屋保險從此前的2000元漲價到1萬元，價錢幾乎等於「再交一次地稅」，不得不忍痛割愛放棄。

根據聖荷西信使報報導，個人理財網站 Bankrate.com數據統計，加州房主平均每年支付 1452元的保險費，費率上調可能會使年保費增加數美元。值得注意的是，加州第六大房屋保險公司旅行者保險（Travelers Insurance）計畫更新大約 32萬320 名房主的費率，其中一些房主的保險費漲幅超過 25%。

加州許多最大的保險公司，包括State Farm、Allstate已經終止了對聖克魯斯山脈（Santa Cruz Mountains）和葡萄酒之鄉（Wine Country）等火災高危地區數以萬計的房主的承保，並在去年暫停在加州任何地方承保新的保單，儘管這些公司已經獲得監管機構的批准，將費率提高了兩位數。

Sylvia對世界日報表示，客戶相中的這一套獨立屋，位於布倫伍德山上，位置不錯，算是新房，內部裝潢也不錯，客戶頗為滿意，售價約為80萬元，屬於物美價廉又優質的郊區房。她說，客戶下手之前得知房屋保險會增加，於是諮詢了一下，讓保險公司報價，「有的公司說不在該地區做業務，有的報的價格，直接嚇傻了客人。以前保險是2000元，如今狂漲到1萬元，原因也是常見的說辭，山火風險、成本增加等，提供保險的公司減少，只能提價。」

Sylvia的客戶本來很喜歡山上這套房子，不得不放棄，因為持有成本太高。她說：「保費1萬元，相當於再交了一次地稅。地稅翻倍，你會選擇嗎？估計這套房售出的可行性降低。」這個客戶以前看房，會附加的條件，包括不要兩層樓，要求樓下有臥室等，如今不得不增加新的必備條件，房子不能在山上，避免保費太高。

漲價的不只是房屋保險，還有汽車保險。華人李先生告訴本報，家中有兩輛車，一直是自動扣費付保險，最近才發現，車險狂飆，以前半年費率是2836元，四月發現保費張到3700多元，漲幅30.1%。他正在多方打聽，看看如何省錢。

為了平息加州內爆的房屋保險市場，州監管機構已開始對房屋保險條例和定價進行為期一年的全面改革。其目的是讓保險公司有更多的餘地提高保費，以應對更頻繁發生的災難性火災，同時要求保險公司承諾擴大火災風險地區的承保範圍。

山火風險、建築成本高等因素，已導致加州房屋保險大幅上漲。（記者劉先進╱攝影）（
山火風險、建築成本高等因素，已導致加州房屋保險大幅上漲。（記者劉先進╱攝影）（

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