我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

99年歷史的巨星劇院 重振舊金山華埠社區

WSJ：挺巴學生示威 受左翼團體訓練多月

99年歷史的巨星劇院 重振舊金山華埠社區

記者楊逸辰／即時報導
大明星戲院。（圖片來源：大明星戲院官網）
大明星戲院。（圖片來源：大明星戲院官網）

根據NBC Bay Area報導，當人們慶祝亞裔美國人與太平洋島民傳統月時，不妨可以注意一下，舊金山華埠中心一座擁有近 100年歷史的劇院—大明星戲院（The Great Star Theatre）。這座歷史悠久的劇院位於傑克遜街，是一家非營利組織，疫情以來進行了大規模的翻修和清潔，重新煥發活力，成為振興社區的重要推手。

大明星戲院建於1925年，裡面擁有展覽海報、設備和400多個紅色座位，戲院的新主人是平科姆(Roger Pincombe) 和朱(Alice Chu)，他們將每個座椅都重新裝飾，但大致與近100年前相同。武術傳奇人物李小龍曾去過這個戲院，朱說：「李小龍的父母以前常常在這個舞台上表演，他常在巷子裡或後台等他們。」

這對夫婦2021年夏天重新開放了劇院。大明星劇院已經舉辦了數百場不同的演出，比如為當地社區表演的中國戲曲、有世界鋼管舞冠軍表演的「垂直秀」和廣受歡迎的星球大戰滑稽模仿秀。

平科姆說：「能夠實現這種平衡是令人興奮的——既為社區提供社區空間，又將人們帶入社區，這對社區中的其他人都有幫助。」如需了解大明星戲院即將推出的節目，可上網greatstartheater.org查詢更多資訊。

李小龍 華埠 亞裔

上一則

台灣傳統周精彩活動 世界日報共襄盛舉

延伸閱讀

舊金山老人組織要求公共健康部門護理人員保持強制口罩

舊金山老人組織要求公共健康部門護理人員保持強制口罩
台攝影師辦展 張雨生、張惠妹巨星嫩照將出土

台攝影師辦展 張雨生、張惠妹巨星嫩照將出土
調查：1/3亞太裔公民 自認仍被仇恨

調查：1/3亞太裔公民 自認仍被仇恨
王嘉廉社區醫療中心慶祝母親節 舉辦免費家庭同樂活動

王嘉廉社區醫療中心慶祝母親節 舉辦免費家庭同樂活動
經營逾半世紀 香港老牌總統戲院熄燈

經營逾半世紀 香港老牌總統戲院熄燈

熱門新聞

矽谷電力(SVP)第100個公共充電樁投入使用。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

2024-05-03 02:20
帕特爾(Dharmesh Patel)在監獄中的照片。 (美聯社AP取自聖馬刁縣警局)

印度裔醫師載全家衝下懸崖被拘 妻含淚為他求情盼外保

2024-05-03 13:55
舊金山中國遊客人數至今尚未復甦，官員稱，這與兩地間直飛航班數量仍遠低於疫情有關。（取自Pexels）

舊金山中國遊客人數仍未復甦 1原因是關鍵

2024-04-28 02:20
Slack共同創辦人巴特菲爾德的16歲女兒逃家失蹤。有人稱她在舊金山田德隆區。（馬連縣警局提供）

SLACK創辦人16歲女兒尋獲 同行26歲男被控「綁架兒童」

2024-04-29 00:07
周一棲息在舊金山灣39號碼頭的海獅數量超過了1000頭，是15年來最高的紀錄。圖為遊客在39號碼頭觀看。美聯社

舊金山39號碼頭海獅超過1千頭 美好和諧畫面15年來最多

2024-05-02 02:16
根據調查與人口普查數據的最佳估計，舊金山都會區居民家庭年收入約需70萬元，才被認為是富有。(圖取自舊金山縣市府臉書)

灣區年收入超過70萬元 才算富裕

2024-04-30 02:13

超人氣

更多 >
新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」
5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快

5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快
出借好市多卡捲入「買真退假」詐欺 蒙市華人被控3罪

出借好市多卡捲入「買真退假」詐欺 蒙市華人被控3罪
不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」
錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」